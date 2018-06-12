طعام وصيام.. المنسف الأردني
آخر تحديث: 26/2/202305:43 PM (مكة المكرمة)
من أشهر أطباق المطبخ الأردني على مائدة الإفطار طبق المنسف الذي يعد طبقا مميزا تختلف طرق تحضيره تبعا للطريقة المفضلة لمن يصنعه.
ونقدم هنا إحدى الطرق المتعددة لتحضير المنسف:
- يتم تسخين ماء ويوضع عليه زيت وسمن وملح.
- عند غليان الماء يتم إسقاط الأرز فيه، ويطهى حتى ينضج.
- يتم طهي قطع لحم خروف، ويوضع لها ملح وبصل وبهار.
- يتم نقع الجميد (لبن مجفف) في الماء، ثم يضاف له لبن رائب لتقليل حدته ويخلط.
- يوضع مزيج اللبن والجميد على النار، ويضاف له مرق اللحم.
- يوضع القليل من النشا مع ماء، ثم يضاف للبن، ويتم تحريك اللبن والجميد بشكل مستمر حتى لا تتكون كتل.
- يمكن وضع قطع لحم الخروف في اللبن بعد نضجه.
- ويتم أخذ رقائق الخبز وتقطيعه ووضعه في الصدر، ثم يشرب باللبن، ثم يوضع الأرز، وتُصف قطع اللحم فوق الأرز، ويزين بالمكسرات المقلية.
المصدر : الجزيرة