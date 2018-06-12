طعام وصيام.. المنسف الأردني

من أشهر أطباق المطبخ الأردني على مائدة الإفطار طبق المنسف الذي يعد طبقا مميزا تختلف طرق تحضيره تبعا للطريقة المفضلة لمن يصنعه.

ونقدم هنا إحدى الطرق المتعددة لتحضير المنسف: