الساونا.. فوائد محتملة ولكن لا تخفف الوزن

الساونا (حمام البخار) غرفة يدخلها الشخص ويتعرض فيها لجو من البخار الساخن؛ مما يدفعه للتعرق، ويقول أنصار ومحبو الساونا إنها تنعش الجسم، فما ميزاتها؟ وضوابط استعمالها؟ وهل تخفف الوزن؟ ومن الفئات التي لا تناسبها الساونا؟

هناك فئات لا تناسبها الساونا، وقد تشكل خطرا عليهم، مثل:

الأشخاص المصابون باضطرابات القلب والأوعية الدموية.

المصابون بارتفاع ضغط الدم.

مرضى أمراض الرئة المزمنة.

لا يجوز اصطحاب الرضع أو الأطفال الصغار إلى الساونا، وذلك لأن فقدان كميات كبيرة من السوائل يشكل خطورة كبيرة عليهم.

لا يجوز الذهاب إلى الساونا عند الإصابة بارتفاع في درجات الحرارة أو الحمى.

إذا كنت تعاني من أي مرض حاد أو مزمن يجب استشارة الطبيب قبل الذهاب.

ووفقا لدراسات فإن الساونا لها الكثير من الفوائد الصحية، بالإضافة إلى تقليل الإجهاد والإرهاق، إذ ربطت دراسة فنلندية نشرت في 2018 بين الذهاب للساونا بشكل منتظم وتراجع خطر الإصابة بالجلطات الدماغية (السكتة الدماغية)، ونشر الباحثون دراستهم في دورية نيورولوجي على الإنترنت.

ووجدت دراسة في فنلندا نشرت في 2015، واستمرت على مدار 21 عاما، أن مخاطر الوفاة بسبب أمراض القلب انخفضت عند من يذهبون للساونا مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا.

في المقابل، يجب الانتباه إلى أن الساونا لا تخفف الوزن ولا تحرق الشحوم، فما يفقده الجسم فيها يكون من السوائل، التي يجب تعويضها بعد حمام الساونا.

كما يجب على الأشخاص الذين يمكنهم القيام بنشاط بدني ألا يستبدلوا ذلك بالساونا، أي أن الساونا ليست بديلا عن النشاط البدني.

يجب قبل وبعد الذهاب للساونا شرب كميات كافية من الماء، للحرص على عدم حدوث جفاف.

قواعد الذهاب إلى الساونا: