طعام وصيام.. القطايف

القطايف حلويات شرقية ترتبط بشهر رمضان، وإن كانت تؤكل في جميع أوقات العام.

والقطايف تصنع من عجينة سائلة تحتوي على الطحين والخميرة، وتشوى على سطح ساخن، ثم تحشى.

ولتحضير القطايف قدم الشيف سعيد الحراكي هذه الوصفة:

كوب ماء.

كوب ونصف من الطحين.

القليل من ماء الورد.

ملعقة سكر.

ملعقة طعام سميد.

ملعقة صغيرة خميرة.

باكينغ باودر.

رشة ملح.

وتخلط هذه المكونات ثم تترك ترتاح لمدة ساعة.

وهناك عدة حشوات للقطايف، مثل الصنوبر والجوز، والجوز والقرفة والسكر، وحشوة الجبنة، وحشوة القشطة، التي يمكن خلطها مع الفستق.

وللحصول على قطايف أقل من حيث السعرات الحرارية ينصح بالتالي: