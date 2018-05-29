تسحر على عصير الطماطم.. لماذا؟

أوصى طبيب تركي بتناول عصير الطماطم في وقت السحور خلال شهر رمضان المبارك، لما يعطيه من شعور بالشبع يستمر لـ8 ساعات.

وأشار البروفيسور أوغوز أوزيارال في حديثه للأناضول إلى أن عصير الطماطم يعد مصدرًا غذائيًا هامًا.

ودعا الصائمين لاستهلاك مواد غذائية تلبي احتياجات الجسم من الماء طوال فترة النهار.

وأوضح أوزيارال أن الطماطم تستخدم في تحضير الشوربات والسلطة ومختلف أنواع الأطعمة والعصير. وأنها تحتوي على مادة ليكوبين، وهي مادة قوية مضادة للأكسدة، وتساهم في تقليل سلسلة من الأمراض بينها السرطان.

وقال "على الصائمين استهلاك عصير الطماطم في السحور برمضان، لأنه يعطي شعور الشبع للإنسان طيلة 8 ساعات". وأوضح أن مرور الطماطم بعمليات مثل العصر والسلق والهرس والشواء قد يزيد من كثافة مادة ليكوبين لديها 4 أضعاف.

وأضاف أن هذا "يعني أن عصير الطماطم يعد مصدرا لمادة ليكوبين، أكثر من حبة الطماطم نفسها، ومادة ليكوبين توجد بكثافة في قشرة الطماطم؛ لذا يجب عدم تقشير الطماطم عند استهلاكها".

ولفت إلى أن الطماطم غنية بالألياف وتقضي على الإمساك والنفخة في البطن.