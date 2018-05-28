طعام وصيام.. أم علي

"أم علي" حلوى مصرية مكونة من الخبز والحليب والقشطة والمكسرات، والتي لها شعبية في شهر الصيام وطول السنة، تعرف عليها هنا.

ولتحضير هذا الطبق الرمضاني ينبغي تجهيز المواد التالية: خبز "فينو" يقطع ثم يصف في الطبق، ثم يغلى الحليب مع ماء زهر وقليل من النشا الذي يوضع على الحليب وهو بارد.

وبعد أن يغلى الحليب يسكب فوق الخبز، ثم تصف طبقة أخرى من الخبز ويسكب اللبن، ثم توضع القشطة والمكسرات، وتوضع في الفرن لمدة 25 دقيقة.

وللحصول على خيار أكثر صحية من طبق "أم علي" ينصح باستخدام حليب خالي الدسم، وتقليل المكسرات، وتقليل كمية القشطة.