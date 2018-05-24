طعام وصيام.. كيف تشتري اللحوم؟
آخر تحديث: 26/2/202307:16 PM (مكة المكرمة)
كثيرون يحرصون على أن تكون اللحوم وجبة أساسية على المائدة الرمضانية في شهر الصيام، ولكن ما هي المعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند شراء هذه السلعة الحيوية خلال أي عملية تسوّق؟
من هذه المعايير التي يوصى بها في هذا الصدد التالي:
- يتعين أن تتم عملية الشراء من متاجر موثوق بها مع التأكد من نظافة العاملين في المتجر بما في ذلك ارتداء القفازات وتغطية الشعر ونظافة الملابس.
- ينصح دوما بشراء اللحوم الطازجة والابتعاد قدر الإمكان عن المجمدة.
- عادة ما يقال إن اللون المثالي للحوم الطازجة هو الأحمر الكرزي للبقر، والأحمر الكرزي الغامق للغنم، والزهري الباهت للحم العجل، غير أن أي تغيير طفيف في هذه الألوان لا يعني حتما أن اللحم فاسد، إذ قد تتأثر تلك الألوان بعملية التخزين.
- اشتري اللحوم قبيل إلى الذهاب إلى دفع ثمن المشتريات مباشرة وذلك لتقصير الوقت بين الشراء والتخزين في البيت.
- عند الرغبة في تبريد اللحوم استخدم تغليفا خاصا لهذا التبريد، ويمكنك إعادة تغليف اللحوم فوق التغليف الأساسي.
- أخرج الهواء الموجود في التغليف قدر الإمكان وأغلقه بإحكام فهذا يحافظ على لون اللحوم.
- ضع لاصقا تذكر فيه نوع اللحم وتاريخ التغليف.
- إذا أصبحت قطعة اللحم كريهة الرائحة أو لزجة الملمس أو تغيّر لونها بشدة فالأرجح أنها فسدت.
المصدر : الجزيرة