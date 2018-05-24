طعام وصيام.. كيف تشتري اللحوم؟

كثيرون يحرصون على أن تكون اللحوم وجبة أساسية على المائدة الرمضانية في شهر الصيام، ولكن ما هي المعايير التي يمكن الاسترشاد بها عند شراء هذه السلعة الحيوية خلال أي عملية تسوّق؟

من هذه المعايير التي يوصى بها في هذا الصدد التالي: