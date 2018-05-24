طعام وصيام.. الزيتون

يعدّ زيت الزيتون عماد الكثير من المطابخ العربية، ويدخل في تحضير الكثير من الأطباق التي تزين موائد الصائمين، كالمعجنات والمناقيش والسلطات، كما يضاف إلى الحمص والفول.

وتقول اختصاصية التغذية العلاجية روى الرفاعي إنهم يوصون بالزيتون وزيته في النظام الغذائي، وخاصة لمن يعانون من أمراض القلب والشرايين، لأن الزيتون يخفض مستوى الكوليسترول السيئ في الدم مما يساعد على الحفاظ على صحة القلب.

وأضافت الاختصاصية أنه أيضا يمكن غلي ورق شجرة الزيتون عشرين دقيقة، وشربه للاستفادة من محتواها من مضادات الأكسدة.

ولكن قبل استعمال مغلي ورق الزيتون يجب استشارة الطبيب. وفي شهر رمضان يجب تقليل تناول مخلل الزيتون لأنه غني بالملح الذي يزيد العطش.