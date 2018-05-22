طعام وصيام.. العصائر

يقبل الصائمون في شهر رمضان على العصائر، مثل التمر هندي والعرقسوس والكركديه وقمر الدين وعصائر الفاكهة وغيرها، ونقدم هنا نصائح لتناولها بشكل صحي.

ابتعد عن العصائر والمشروبات الجاهزة.

حضر العصائر في المنزل.

حاول تقليل كمية السكر المضاف للعصائر.

إبدأ إفطارك بالتمر والماء، واروي عطشك به، ثم انتقل لشرب كوب مثلا من العصير، لأنك إذا بدأت بالعصير فستشرب منه كمية كبيرة وتحصل على كمية كبير من السعرات الحرارية.

ملعقة الشاي من السكر تحتوي 16 سعرا حراريا، وهذا يعني أن كوبا من العصير محلى بأربع ملاعق يحتوي 64 سعرا حريا، فانتبه إلى عدم الإفراط في العصير، ويمكن الاكتفاء بكوب واحد على الإفطار، وكوب آخر على السحور كحد أقصى.

مشروب الكركديه له مخاطر صحية على الحامل، إذ توجد معطيات على أنه يمكن أن يحفز تدفق دم الحيض لديها مما قد يقود للإجهاض. كما أن هناك تساؤلات حول مدى سلامته للمرضعات.

العرقسوس له آثاراجانبية مثل رفع ضغط الدم وخفض مستوى البوتاسيوم بالجسم، وهو لا يناسب مرض القلب وارتفاع ضغط الدم، وحتى بالنسبة للأصحاء فإن شربه بكميات كبيرة وعلى فترات طويلة قد يقود لمخاطر. وأيضا بالنسبة للحامل فإن العرقسوس قد يحفز الإجهاض أو الولادة المبكرة، لذلك تنصح الحامل بالابتعاد عنه. كما لا توجد معطيات كافية حول مدى سلامته للمرضع وتنصح بتلافيه.