طعام وصيام.. بابا غنوج

بابا غنوج من المقبلات الشهيرة التي تقدم مع الوجبات وتتنوع أصنافها وتختلف طرق تحضيرها ومكوناتها، وفي شهر الصيام تعد مقبلا لذيذا وخفيفا، فما أبرزها؟

يتكون بابا غنوج بشكل أساسي من الباذنجان المشوي، ثم يضاف له الخضار وفق النوع الذي يرغب بتحضيره.

وهناك أنواع من البابا غنوج، مثل البابا غنوج باللبن والطحينة، والبابا غنوج مع رب البندورة، والبابا غنوج مع الثوم والحامض والزيت، والبابا غنوج مع اللبن والطحينة واللحم المفروم على وجهه، والبابا غنوج بالخضار الموسمي.

ويحضر البابا غنوج بالخضار الموسمي من الباذنجان المشوي الذي يقشر ويفرم ناعما، ثم يضاف له خيار مقطع وبندورة مقطعة وبصل مفروم، ثم يضاف البقدونس والفلفل الحار، ثم يضاف القليل من الملح والزيت وحامض الليمون، ثم يخلط المزيج كاملا.

ويمكن تناول البابا غنوج بالملعقة بلا خبز، وذلك لتقليل المأخوذ من السعرات الحرارية. كما ينصح بتقليل محتواه من الملح والزيت.