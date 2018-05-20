طعام وصيام.. بقلاوة البوسنة

وتحتوي قطعة البقلاوة الواحدة التي تزن ستين غراما على نحو 330 سعرا حراريا، وهي تحتوي على النشويات والدهون، ويضاف لها شراب السكر "القطر".

ويجب الانتباه إلى أن محتواها العالي من السكر والسعرات الحرارية يحتم على مريض السكري ومن يعاني من السمنة الاقتصاد في تناولها، والاكتفاء بقطعة واحدة فقط.

إذ إن محتواها من السعرات الحرارية يعادل الموجود في نحو خمس قطع توست من الخبز (قطعة خبز التوست التي تزن 28 غراما تحتوي على نحو 75 سعرا حراريا).

والبقلاوة حلوى أدخلها العثمانيون معهم عندما استولوا على بلدان البلقان.

وانتشرت البقلاوة في مختلف بقاع العالم، لكن تجذرها في بعض البلدان جعل إعدادها وتناولها جزءا لا يتجزأ من ثقافة هذه البلدان.

ويقبل البوسنيون على تناول البقلاوة في شهر الصيام وبمعدلات تفوق بقية أشهر السنة.

ويتناول البوسنيون إفطار رمضان في بيوتهم، أما البقلاوة فيتناولونها خارج المنزل؛ حيث يخرج البوسنيون بعد الإفطار لتناول القهوة والبقلاوة في المقاهي، والبعض يعتبرها كافية لوجبة السحور.