طعام وصيام.. الخضار الورقية
آخر تحديث: 26/2/202307:17 PM (مكة المكرمة)
تحتوي الخضار الورقية على العديد من المغذيات، مثل الألياف الغذائية وفيتاميني "أ" و"سي" والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وهي مكون أساسي للسلطة في شهر رمضان شهر الصيام، وتزود الجسم بالماء.. فكيف نحفظها بطريقة صحية؟
تقدم اختصاصية التغذية لينا نصار النصائح التالية:
- عدم شراء كميات كبيرة من الخضار الورقية بحيث يصعب تخزينها.
- يجب أن تكون نوعية الخصار جيدة، وخالية من أية أعشاب أخرى.
- يجب فحص الخضار الورقية وإزالة أية أعشاب أخرى.
- قص أطراف الخضار الورقية.
- غسلها بالماء البارد عدة مرات.
- تجفيف الخضار الورقية بمنشفة جافة ونظيفة.
- تخزن في أكياس أو علب بلاستيكية.
- يمكن حفظ الخضار الورقية في الثلاجة لفترة لا تزيد على أسبوع.
المصدر : الجزيرة