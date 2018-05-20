طعام وصيام.. الحريرة والشبكية

في رمضان شهر الصيام يعد طبقا الحريرة والشبكية من أبرز ما يقدم في المغرب.

والحريرة حساء مغربي يتكون من العدس والحمص وقطع اللحم الصغيرة والطماطم والبصل والكزبرة، وهي حساء مغذٍ ويزود الجسم بالنشويات من العدس والحمص، والبروتينات الحيوانية من اللحم، والنباتية من العدس والحمص.

أما الشبكية فهي حلوى رمضانية أساسية لدى كل أسرة مغربية، مكوناتها بسيطة جدا وفي متناول الجميع.

وتتكون الشبكية من الطحين والزيت وماء زهر البرتقال الممزوج بالقليل من الزعفران وأحيانا اللوز، وهي غنية بالسعرات الحرارية.