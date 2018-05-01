لصيام شهر رمضان المبارك آثار على جسم الصائم تشمل النواحي البدنية والنفسية. وإذا تم اتباع نظام غذائي صحي فإن الصيام يحدث تأثيرات إيجابية لصحة الصائم، وهذا وفقا لعدة دراسات علمية وتوصيات خبراء وأطباء.

وتشمل الفوائد الصحية للصوم كلا من الدم ومستوى الدهنيات فيه والوزن ومعامل كتلة الجسم ومحيط الخصر، وضغط الدم الانقباضي والانبساطي وسكر الدم والتوتر وعوامل الالتهاب والسرطان.

وبداية نؤكد أن النصائح هنا للاسترشاد وليست بديلا عن توصيات الطبيب. الأشخاص المصابون بأمراض حادة أو مزمنة يجب أن يستشيروا الطبيب قبل الصيام، خاصة الذين يكون مرضهم وخيما أو غير مسيطر عليه، إذ قد يكون للصوم تأثيرات سلبية عليهم.

فوائد الصيام للجسم

1- فوائد الصيام للدم

زيادة عدد كريات الدم الحمراء.

زيادة عدد خلايا الدم البيضاء.

زيادة عدد الصفائح الدموية.

2- فوائد الصيام على دهنيات الدم

تخفيض مستوى الكوليسترول في الدم.

زيادة مستوى الكوليسترول الجيد.

تخفيض مستوى الكوليسترول الضار.

تخفيض مستوى الدهون الثلاثية.

3- فوائد الصيام لتخفيض الوزن

تخفيض الوزن، مع الإشارة إلى أن دراسات أظهرت أن هذا الوزن تتم استعادته في الأشهر اللاحقة. لذلك من المهم الانتباه إلى الالتزام بنمط غذاء صحي ومتوازن، وممارسة الرياضة حتى يحافظ الشخص على الكيلوغرامات التي فقدها.

تخفيض معامل كتلة الجسم.

تقليل محيط الخصر.

4- تخفيض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

5- تخفيض سكر الدم.

6- تقليل مستويات التوتر.

7- تخفيض عوامل الالتهاب ومحفزات السرطان.

ومع ذلك، فإن الحصول على هذه الفوائد مشروط باتباع الصائم نظاما غذائيا صحيا يشمل:

الاعتدال في الطعام.

زيادة المأخوذ من الخضار والفواكه.

تقليل تناول الدهون والسكريات.

ممارسة نشاط بدني معتدل.

الامتناع عن التدخين.

أما للحفاظ على الوزن المفقود في رمضان فيجب:

إحداث تغيرات دائمة صحية في نوعية الأغذية التي يتناولها.

الحفاظ على ممارسة الأنشطة البدنية.

إجراء تعديلات سلوكية دائمة إزاء طريقة تناوله للطعام وكمياته.





فوائد الصيام للتخسيس

وفق خبير التغذية بمؤسسة حمد الطبية في قطر زهير العربي فإن الصيام يساعد في حرق الدهون كمصدر للحصول على الطاقة، وهو ما يؤدي إلى إنقاص الوزن. كما يساعد في التخلص من السموم المخزنة في الدهون بالجسم.

ويضيف الدكتور العربي أنه أثناء الصيام يتخلص الجسم أولا من الخلايا القديمة أو التالفة، ثم يصار إلى تجديد الخلايا واستبدالها بأخرى جديدة بعد تناول وجبة الإفطار لمد الجسم بالقوة والحيوية والنشاط.

​​ووفق مؤسسة حمد الطبية في قطر، هناك الكثير من العادات الغذائية الصحية التي تساعد على إنقاص الوزن في رمضان، ومن الأفضل أن تستمر بعد انتهائه، ومنها:

الحد من استعمال الزيوت في إعداد الطعام، ومثال على ذلك: عدم إضافة السمن على الأطعمة كالهريس، استبدال شوربة الكريمة بشوربة الحبوب أو الخضار.

استخدام الشوي أو السلق في إعداد الوجبات بدلا من القلي، على سبيل المثال شوي السمبوسة بدلا من قليها.

تناول اللحم والدجاج الخالي من الشحوم أو المشوي بدون الجلد، والإكثار من السمك المشوي.

استبدال الحلويات بالفواكه الطازجة مع عدم المبالغة فيها، فيكفي تناول حصتين من الفواكه في اليوم حيث تعتبر 3 تمرات بمعدل حصة غذائية واحدة، أي تقريبا 60-70 سعرة حرارية .

استخدام منتجات الحليب قليلة أو خالية الدسم في تحضير الأطعمة والحلويات الرمضانية مثل: المهلبية أو الكسترد أو الحلويات الأخرى، وتناول الروب أو اللبن الخالي من الدسم.

تناول المكسرات غير المحمصة وغير المملحة باعتدال .

استبدال العصائر المحلاة والشراب المركز بالعصائر الطازجة، مع الاكتفاء بكوب واحد يوميا .

الإكثار من شرب السوائل وخاصة الماء بين وجبتي الإفطار والسحور.

تناول الخضراوات الطازجة، تقديم السلطات بدون إضافة التتبيلات الغنية بالدهون والمايونيز، ويمكن إضافة القليل من زيت الزيتون والخل كبديل وعدم إضافة الملح.

تقليل كمية النشويات بخلط الأرز المطهي على البخار بالخضراوات أو البقوليات لإعطاء نكهة طيبة ولزيادة كمية الألياف في الوجبة الغذائية، مما يؤدي إلى الإحساس بالشبع، هذا ويعتبر كوب واحد من الأرز المطهي أو المعكرونة المطبوخة كمية كافية للوجبة.

عدم التوقف عن ممارسة التمارين الرياضية مثل المشي السريع لمدة 30 دقيقة يوميا أو السباحة أو ممارسة الرياضة في المراكز الرياضية.





فوائد الصيام النفسية

وفق مؤسسة حمد الطبية فإن "فريضة الصيام التي شرعها الله ذات فوائد نفسية على الفرد لا تحصى، أهمها أنه يحد من بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق والأرق، فهو يحفز ويولد القدرة على تحمل ضغوطات الحياة ومواجهتها مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي. فالصيام وممارسة العبادات في هذا الشهر الفضيل ينتج عنه تقارب وتواصل اجتماعي خاصة فترة الإفطار والسحور، وكذلك أداء صلاة التراويح وسط الآخرين يبعد المريض عن عزلته، ويبدأ نوعا من التفاؤل والأمل مما يجعله يفكر بشكل إيجابي حول ذاته والآخرين".

وتقول المؤسسة "يوجد 6% من سكان العالم يعانون من الاكتئاب، أي ما يعادل 350 مليون شخص من كافة الفئات العمرية. وقد أكدت بعض الدراسات العلمية أن الصيام يخفف من حدة أعراض الغضب والقلق والأرق التي قد تظهر على بعض الأشخاص، كما يضبط الحالة الدينية لدى الأفراد، حيث إن أداء العبادات وقيام الليل خلال الشهر المبارك يشعر الصائمين براحة البال، وذلك لأن الصيام يقوي المناعة ضد الضغوطات النفسية نتيجة مشاق الحياة وصعوباتها".

وتضيف "وقد أظهرت دراسة عالمية الأثر الإيجابي للصيام في علاج الإدمان، لأن الصيام يهذب النفس ويرتقي بها مما يؤثر على طريقة التفكير والتدبر في الأمور وينعكس ذلك إيجابا على حياتنا النفسية، كما أن الصيام يعطي الفرد قوة إرادة للتغير نحو الأفضل".

ووفق استشارية الطب النفسي بمؤسسة حمد الدكتورة سهيلة غلوم فإن الصيام يحد من بعض الأمراض النفسية كالاكتئاب والقلق والأرق، فهو حافز يولد القدرة على تحمل ضغوط الحياة ومواجهتها مما يؤدي إلى الاستقرار النفسي.

وبينت الدكتورة سهيلة أن أداء العبادات وقيام الليل خلال الشهر الفضيل يشعران الصائم براحة البال، لأن الصيام يقوي المناعة ضد الضغوط النفسية نتيجة مشاق الحياة وصعوباتها.

وأشارت إلى أن الدراسات النفسية والطبية أكدت أثر الصيام في علاج المرضى الذين يخضعون للعلاج من الإدمان، مؤكدة أن الصيام يهذب النفس ويرتقي بها، مما يؤثر إيجابا على طريقة التفكير والتدبر في الأمور، وينعكس إيجابا أيضا على الجانب النفسي. كما يعطي الصيام الإنسان قوة إرادة للتغير نحو الأفضل.





صيام الحامل والمرضع

تؤكد مؤسسة حمد الطبية أنها تنصح الحوامل والمرضعات اللاتي لا يجدن لديهن القدرة على الصيام أو يخشين أن يؤثر الصيام سلبا على حملهن أو أطفالهن الرضع، باستشارة طبيب مختص وإجراء فحوصات طبية عامة قبل اتخاذ قرار صيام رمضان، علما بأن الشريعة الإسلامية تبيح للحامل والمرضع عدم الصوم في رمضان في بعض الحالات.

وأضافت أن على الحامل أخذ قسط كاف من الراحة خلال صيامها، والحرص على تناول كميات كافية من الطعام الصحي وشرب 3 ليترات من الماء بين الإفطار والسحور، وتجنب العادات الغذائية السيئة التي يكثر اتباعها خلال رمضان مثل تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة مرتفعة من السكر.

وتقول المؤسسة "قد يؤثر الصيام على نمو الجنين في رحم الأم وقد تكون هناك علاقة بين الصيام والمخاض المبكر لدى الحامل، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن بعض الأطفال يولدون في وقت مبكر بسبب صيام الحامل، وفي السنوات التي يتزامن فيها رمضان مع فصل الصيف فذلك يعني أن النهار يكون طويلا وحارا مما يعرض الحامل لمخاطر الجفاف خاصة مع النقص في السوائل التي تتناولها مما قد يؤدي الى المخاض والولادة المبكرين".

وبالنسبة للحامل التي تعاني من بعض المشاكل الصحية مثل: مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم أو فقر الدم، فعليها تجنب الصيام لوقاية نفسها وجنينها من المشاكل الصحية المترتبة على ذلك.

وقد تتعرض الحامل ذات الصحة الجيدة لبعض الآثار والمضاعفات التي تنتج عن الصيام، مثل:

الشعور بالغثيان

انخفاض وزن المولود

الدوار

البطء في دورة الأيض والتمثيل الغذائي لديها

تنصح الحامل بسرعة مراجعة الطبيب وشرب كمية من الماء بعد إضافة بعض السكر والملح بالحالات التالية:

حدوث تراجع في وزن الحامل أو عدم حدوث الزيادة المتوقعة.

الشعور بالعطش الشديد مما يعني بالضرورة تعرضها للجفاف، وبالتالي تصبح عرضة للإصابة بالتهاب في المسالك البولية والمضاعفات الأخرى.

تعرض الحامل للجفاف والالتهابات في المسالك البولية، ومن أهم العلامات التي قد تلحظها تغير لون البول ورائحته وانخفاض ملحوظ في عدد مرات التبول، أو الشعور بالصداع أو الآلام الأخرى أو ارتفاع حرارة الجسم.

الشعور بالغثيان والتقيؤ.

حدوث تغير ملحوظ في حركة الجنين، مثل توقف الجنين عن الحركة الدورانية والركل.

الشعور بآلام شبيهة بآلام الطلق، وهو إشارة دالة على المخاض المبكر.

الشعور بالدوار أو الوهن أو الإجهاد أو التشوش الذهني، على الرغم من أخذ قسط كاف من الراحة.





صيام المرضع

وتجدر الإشارة إلى أنه من الضروري أن ترضع الأم طفلها حتى عمر 6 أشهر، لذا فإن الصيام للمرضعات قد يكون متعذرا، أما الأطفال الأكبر سنا والذين بدؤوا بتناول طعام آخر بالإضافة إلى حليب الأم، فقد يسهل على أمهاتهن الصيام، وتشير الدراسات إلى أن صيام 24 ساعة أو أقل يظهر تغييرات بسيطة على كمية إنتاج الحليب ونوعيته.

تبيح الشريعة الإسلامية للأم التي ترضع طفلها بشكل كامل عدم الصيام، أما في حال رغبتها في الصيام فينبغي عليها تقييم حالتها الصحية من خلال استشارة الطبيب ومعرفة الأدوية التي قد تسهم في زيادة إدرار الحليب لتجنب حدوث أي مضاعفات صحية قد تلحق بها أو بطفلها.

في الصيف قد يتسبب الصوم بحدوث التعب ونقص السوائل بالجسم نتيجة طول فترة الصيام مما قد يؤثر على قدرة الأم على الإرضاع بشكل جيد، وللحفاظ على إدرار الحليب، وينبغي على الأم الاستعداد لذلك من الناحية الجسدية والنفسية مع الحفاظ على هدوئها وتناول الطعام الصحي وشرب كميات كافية من الماء (نحو 3 ليترات أو 13 كوبا) وأخذ قسط من الراحة لمدة ساعتين قبل إرضاع الطفل، إضافة إلى نوم 8 ساعات خلال الليل وتجنب التوتر والحرص على حمل الطفل بوضعية مريحة أثناء إرضاعه لضمان وصوله إلى الثدي بشكل جيد.

ويمكن للأم المرضع تناول 500 سعرة حرارية إضافة إلى السعرات الحرارية اليومية التي تتناولها النساء في الحالة العادية وهي ألفا سعرة حرارية، مع أهمية تناول الفواكه والخضراوات والأطعمة الغنية بالأملاح والكالسيوم.

ومن المهم مراقبة المرضعة لصحتها وضرورة الإفطار في حال لاحظت أيا من علامات نقص السوائل في الجسم كالشعور الشديد بالعطش، التعب، الإرهاق، الدوار، الصداع، حدوث تغيرات على لون البول ورائحته، ويتوجب عليها تناول عصير فواكه يحتوي على السكر أو محلول ملحي وأخذ قسط من الراحة، ومراجعة الطبيب في حال لم تشعر بالراحة بعد 30 دقيقة من تناول السوائل، وفقا لمؤسسة حمد الطبية.

وبالرغم من أن الصيام ينبغي ألا يؤثر على نوعية وكمية حليب الأم، إلا أنه من المهم للمرضع التوقف عن الصيام في حال لاحظت تغيرات على طفلها كالبكاء الشديد وعدم التبول بشكل متكرر وتغير لون الإخراج إلى الأخضر ونقص الوزن.

فوائد الرياضة بالصيام

قالت هند رستم باقر، خبير إرشاد صحي بوزارة الصحة العامة القطرية، إن رمضان المبارك يختلف عن باقي شهور السنة في النظام الغذائي وساعات النوم حيث تعد فترة الـ 30 يوما مثالية لمن يسعى إلى إنقاص الوزن، من خلال ممارسة الأنشطة الرياضية واتباع نظام غذائي صحي، وفي هذا الإطار قد يضع بعض الصائمين جدولا ذاتيا لأوقات ممارستهم للرياضة، فمنهم من يفضل ممارستها قبل الإفطار، وآخرون يفضلون ممارستها بعد الإفطار.

توجد بعض الأسئلة تدور في ذهن الصائمين يمكنا سردها كالتالي:

هل يمكن للصائم ممارسة النشاط البدني قبل الإفطار أم بعده؟

ممارسة الرياضة قبل الإفطار

يجب توخي الحذر من ممارسة الرياضة قبل الإفطار، واتباع التعليمات الواجبة لذلك، فممارسة الرياضة يجب أن تكون مقننة قبل وقت الإفطار مباشرة ولا تزيد على 60 دقيقة ويفضل أن تكون في مكان مكيف، وبعد الإفطار يجب تناول كميات مناسبة من السوائل والماء لتعويض ما فقد من الماء والأملاح المعدنية وأخذ قسط جيد من النوم.

ممارسة الرياضة بعد الإفطار

من المستحسن ممارسة النشاط البدني بعد الإفطار بـ 3 ساعات، حتى يكون الجسم قد أتم عملية الهضم وينصح بممارسة التمارين في مكان مكيف عند ارتفاع درجة الحرارة.

نصائح وإرشادات لممارسة الرياضة في رمضان

ممارسة النشاط البدني على الأقل 30 دقيقة يوميا فى مكان مكيف فترات ارتفاع درجة الحرارة.

تجنب ممارسة التمارين الرياضية العنيفة والشديدة نهار رمضان وخاصة في الجو الحار، حتى لا يزيد من فقدان جسم الإنسان للسوائل مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.

اختيار التوقيت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان بحيث يكون قبل الإفطار مباشرة أو بعد الإفطار بساعتين أو ثلاث، وتجنب ممارسة الرياضة بعد الإفطار مباشرة لأن جميع طاقة الجسم تكون في هذا الوقت موجهة نحو عملية الهضم.

بالنسبة للمرضى يجب استشارة الطبيب المعالج قبل ممارسة أي نشاط بدني.

التقليل من ساعات الخمول والكسل مثل الجلوس أمام التلفزيون فترات طويلة واستبداله بنشاطات عائلية مثل المشي والأعمال المنزلية.

إيقاف أي نشاط بدني على الفور إذا شعرت بالدوار أو الغثيان أو ضيق في التنفس أو ألم في الصدر.

تناول كميات مناسبة من الماء خلال الوقت ما بين الفطور والسحور لتجنب الإصابة بالجفاف أثناء فترة الصيام.





صيام الأطفال

قالت اختصاصية تغذية الأطفال بمستشفى حمد العام ندى يعقوب إنه من الضروري ضبط مسألة صيام الأطفال مرحلة ما قبل البلوغ، ناصحة بأن يكون صيامهم مدة نصف النهار فقط، لضمان عدم تأثر صحتهم خلال فترة الصيام، وذلك وفقا لبيان سابق صادر عن مؤسسة حمد الطبية.

ولفتت إلى أن صيام رمضان خلال الصيف يرتبط بنقص السوائل، مما قد يعرض الطفل للجفاف، ولذلك يجب الاهتمام بزيادة كمية السوائل من الماء والعصائر الطبيعية التي يتناولها أثناء وبعد وجبة الإفطار، مشيرة إلى أن قدرة الأطفال على الصيام تتفاوت تبعا للعديد من العوامل، ومنها بنية الجسم والحالة الصحية والطقس المناخي.

وأكدت اختصاصية التغذية -في بيان صادر عن مؤسسة حمد وصل للجزيرة نت- ضرورة تقديم وجبة إفطار متوازنة تحتوي على النشويات والبروتينات والدهون غير الضارة وكذلك الفواكه والخضراوات للحصول على الاحتياجات اللازمة من الفيتامينات والمعادن لمنح الطفل كافة احتياجاته الغذائية.

أما وجبة السحور فيجب أن تحتوي على الألياف التي تساعد على الشبع فترات أطول، كما يجب أن تحتوي على الحليب ومشتقاته لمنح الطفل احتياجاته الأساسية من الكالسيوم، كما يجب الحد من الأطعمة المقلية والحلويات وتجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل الشاي والقهوة والمشروبات الغازية لأنها تسبب فقدان الماء من الجسم.

تأخير سحور الطفل

وتنصح اختصاصية التغذية الأمهات خاصة اللاتي يصوم أطفالهن لأول مرة بضرورة تأخير السحور إلى ما قبل أذان الفجر حتى لا تطول ساعات صيامهم، مما قد يتسبب في الإجهاد وتأثر صحتهم بسبب تعريضهم للجفاف أو نقص حاد في مستوى السكر.

أما الطريقة المثلى لتناول طعام الإفطار للطفل الصائم فتكون عبر التدرج في تقديم الأطباق له، إذ يتم البدء بالعصائر والتمور أولا، ويجب عدم تركه يتناول الوجبة دفعة واحدة حتى لا يصاب بالاضطرابات المعوية، على أن تراعي الأم التنوع في طريقة طهي الوجبات حتى لا يشعر الطفل بالملل.

كما يمكن للأطفال خاصة من هم دون سن البلوغ ممارسة الرياضة، ولكن يجب ضبط نشاط الطفل أثناء ساعات الصيام، وإبعاده عن ممارسة الأنشطة البدنية العنيفة حتى لا يزيد إحساسه بالعطش والجوع، وتجنبا لحدوث جفاف أو نقص بالسكر.

انخفاض مستوى السكر لدى الأطفال

وشددت اختصاصية التغذية على ضرورة انتباه أولياء الأمور لأي علامات قد تدل على انخفاض مستوى السكر بشكل كبير لدى الطفل، أو علامات تؤشر على إصابته بالجفاف، وفي هذه الحالة يجب إفطار الطفل قبل تعرضه لمخاطر صحية.

أما المصابون بمرض السكري فيجب استشارة الطبيب المختص واختصاصية التغذية قبل السماح لهم بالصيام، وإذا سمح لهم فيجب أن يكونوا تحت إشرافه خلال رمضان، ففي بعض الأحيان قد ينخفض تركيز السكر لديهم إلى مستويات خطيرة، أما الأطفال المصابون بمرض السمنة أو ممن يعانون من زيادة الوزن فقد يعتبر الصيام فرصة لهم لضبط نظامهم الغذائي.

الصيام ومرضى السكر

تقول مؤسسة حمد الطبية إن السكري يحدث نتيجة فشل الجسم في معالجة السكر في الدم بصورة طبيعية، وهناك العديد من المعايير التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار أثناء صيام المريض في رمضان، وهناك بعض الحالات التي يُنصح فيها بعدم الصيام حيث يصعب التحكم بالمرض، كالمرضى الذين يحتاجون لجرعات الأنسولين وكبار السن وحالات مرض السكري الحاد.

ومن الضروري لمرضى السكري اتخاذ الاحتياطات الضرورية وطلب مشورة الطبيب قبل صيام رمضان، للحصول على معلومات حول التغييرات المتعلقة بالأدوية، وطرق تنظيم الوجبات ومراقبة الغلوكوز في الدم، ليتمكنوا من صيام رمضان بصورة آمنة.

كما ينصح الأطباء الحوامل والمرضعات اللواتي يحتجن للأنسولين بعدم الصيام، سواء كن مصابات بالسكري من النوع الأول أو الثاني، كما أن غالبية المصابين بالسكري من النوع الثاني يكون باستطاعتهم الصيام دون الإصابة بمضاعفات، مع التشديد على ضرورة الالتزام ببعض التعديلات الغذائية والدوائية أثناء الصيام، ومراقبة معدل الغلوكوز في الدم بشكل مستمر.





الصيام ومرض الكلى

عند تقرير الصوم من عدمه يصنف مرضى الكلى إلى 3 أقسام بحسب درجة المرض حرصا على سلامتهم من حدوث مضاعفات، وفق مؤسسة حمد الطبية.

بالنسبة لمرضى القصور الكلوي الحاد تكون حالتهم الصحية حرجة، وهم ممنوعون من الصيام إلى أن تتحسن حالة الكلى وتعود إلى وضعها الطبيعي. أما مرضى الكلى المزمن فتختلف مراحل اعتلال الكلى لديهم، وينصح المصابون بمرض الكلى من الدرجة الثالثة فما فوق بعدم الصيام، وذلك لأن الكلى في هذه المرحلة تكون غير قادرة على الاحتفاظ بسوائل الجسم، مما قد يتسبب في قصور حاد في وظائفها، وقد يؤدي ذلك إلى تلف الكلى بشكل كبير، كما أن الصيام لمدة طويلة ينقص سوائل الجسم بصورة كبيرة، ويجب على المرضى الرجوع للطبيب المعالج لمعرفة مدى إصابة الكلى وتأثير الصيام عليها.

أما مرضى الغسل الدموي فهم يقومون بغسل الدم 3 أيام في الأسبوع، وبالتالي فيمكنهم الصيام باقي أيام الأسبوع، حيث يصاحب عملية الغسل إعطاء محاليل عن طريق الوريد مما يفسد الصيام. أما عن مرضى الغسل البريتوني (غسل البطن) التي يقوم بها المريض بنفسه في المنزل فلا يمكنهم الصيام لوجود مواد مغذية بسوائل الغسل.

وبالنسبة لمرضى الغسل الدموي في حالة صيامهم يجب عليهم الحذر من كمية الماء التي يتناولونها بعد الإفطار بحيث لا تزيد على لتر واحد يوميا حتى لا تتجمع المياه داخل الجسم على القلب والرئتين، ولكن مرضى الغسل البريتوني من الممكن أن يتناولوا لترين من الماء يوميا على حسب كمية السوائل التي تخرج مع المحلول المستخدم في عملية الغسل.





مرضى زراعة الكلى والصوم

وينصح مرضى زراعة الكلى بعدم الصوم، بسبب تأثر الكلى المزروعة بقلة السوائل ولأنه يتعين عليهم أخذ الأدوية بصورة منتظمة وفي أوقات محددة، وكذلك فإن أكثر مرضى الزراعة مصابون بالسكري، وهذا يزيد من خطورة الصيام على المريض، لذا يجب عليه استشارة طبيبه المعالج بصورة مستمرة.

ولضمان صيام آمن لمرضى الكلى، يجب الالتزام بأساليب التغذية السليمة، فعليهم بشكل عام الحرص على تنوع طعامهم اليومى وتوازنه وعدم إهمال وجبة السحور حتى لا يضعف الجسم. كما أنهم بحاجة إلى سعرات حرارية أكثر من الأشخاص العاديين، ويجب الحرص على عدم ارتفاع الأملاح لديهم مع الإقلال من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفور خاصة خلال رمضان، فالصوديوم موجود بنسبة كبيرة فى ملح الطعام، والبوتاسيوم فى بعض الخضراوات مثل (الطماطم، البطاطس، البامية، جميع الأوراق الخضراء) وبعض الفواكه مثل (الموز، البرتقال، المانجو، التمر، المشمش، الخوخ، البطيخ الأصفر "الشمام"). أما الفوسفور فيوجد في البقوليات، المشروبات الغازية، المكسرات، الحليب ومشتقاته. ويجب على المرضى الذين يتناولون الحبوب التي تعمل على تخفيض مستوى الفوسفور بالدم أخذها أثناء الوجبة وليس قبلها أو بعدها.

ولكل نوع من أمراض الكلى أسلوب التغذية الخاص به خلال رمضان، فمرضى القصور الكلوي فى مرحلة ما قبل الغسل إذا سمح الطبيب المعالج لهم بالصيام فعليهم التقليل من تناول الأغذية الغنية بالبروتينات، حيث يسبب الإسراف في تناولها جهدا زائدا على الكلية مما يؤدى إلى فشلها نهائيا، كما يؤدي إلى زيادة المواد السامة الناتجة عن هضم البروتينات (اليوريا) بالجسم، على عكس مرضى الغسل الكلوي فهم بحاجة إلى زيادة البروتينات خاصة الحيوانية، فعند عملية الغسل تخرج بعض البروتينات الأساسية التي يجب تعويضها بالأغذية.

ويتعين على المريض تناول سوائل طبيعية في مرحلة ما قبل الغسل الكلوي من 2 إلى 3 لترات يوميا إذا كانت كمية البول طبيعية، أما إذا كان البول أقل من المعدل الطبيعي فعليه تقليل كمية السوائل منعا لاحتباس المزيد من السوائل في جسمه مما يؤدي إلى حدوث مضاعفات على القلب والرئتين.

ويتعين على مرضى الكلى بشكل عام عدم التعرض لدرجات الحرارة العالية أثناء الصيام، وتجنب تناول الأطعمة المالحة، واستخدام كأس لشرب الماء حتى لا تزيد كمية السوائل عن المطلوب، كما يجب التقليل من تناول الحلويات مع الحرص على تناول الأطعمة قليلة الدهون، فمرضى الكلى لديهم فرصة أكبر للإصابة بأمراض القلب والشرايين.

ومن المهم البقاء على تواصل دائم مع اختصاصي التغذية حتى يظل المريض على دراية بالأطعمة التي يمكنه تناولها، مما يقلل من حدوث المضاعفات المحتملة.

فوائد الصيام للجسم بالصور

فوائد الصيام للجهاز الهضمي

وفق خبير التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر زهير العربي يساعد الصيام في مداواة بعض أمراض الجهاز الهضمي مثل الحرقة ومتلازمة القولون العصبي، وعسر الهضم، وانتفاخ البطن، لأن الصائم يمتنع عن الطعام والشراب فترة زمنية فيتيح للعضلات والأغشية الهضمية استعادة قوتها وحيويتها.

الصيام ومرضى القلب

على مرضى القلب اتخاذ الاحتياطات أثناء صيام رمضان، وطلب مشورة طبيب القلب لتحديد مواعيد تناول الأدوية والجرعات المناسبة لهم لتجنب حدوث أي مضاعفات، ومن الضروري أن يراجع الأخصائي لمعرفة الأدوية التي ينبغي تناولها خلال رمضان، حيث يقوم الطبيب بتقييم وضع المريض من حيث إمكانية استبدال الأدوية المعتادة التي يتناولها بأخرى ليتم تعويض فترة الصيام التي تمتد إلى 15 ساعة، وذلك وفقا لمؤسسة حمد الطبية.

لا يؤثر الصيام بصورة سلبية على مرضى القلب الذين يتمتعون بحالة مستقرة، والذين لا يصابون بأعراض متكررة كآلام الصدر أو الصعوبة في التنفس، ويكون الصيام غالبا مفيدا لهم حيث يساعد على تقليل كميات الطعام التي يتم تناولها ويساعد على الابتعاد عن التدخين، والحد من التوتر مما يسهم في تخفيف المخاطر العامة الناجمة عن أمراض القلب وينعكس إيجابيا على صحة المريض.

غير أن الصيام قد يؤثر على بعض الفئات من مرضى القلب والذين يجب عليهم عدم الصوم وهم:

المرضى الذين يعانون من آلام متكررة في الصدر.

مرضى قصور القلب الاحتشائي الذين يعانون من التعب الشديد وضيق التنفس، فهم يحتاجون لتعاطي مدرات البول باستمرار.

مرضى الأزمة القلبية الذين لا يستطيعون الصوم عادة خلال الأسابيع الستة التي تعقب حدوث الأزمة القلبية.

مرضى جراحات القلب الذين لا يستطيعون الصوم عادة خلال الأسابيع الستة التي تعقب إجراء الجراحة.

مرضى التضيق أو الالتهاب الشديد للصمامات.

المرضى الذين يتعاطون أدوية تخثر الدم مثل "الوارفارين".

المرضى الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب من النوع الخبيث الذين يعالجون بالأدوية.

مرضى القلب الذين تتطلب حالاتهم البقاء تحت الملاحظة داخل المستشفى.

وعلى مرضى القلب اتباع النصائح التالية:

تقليل كميات الطعام، وتناولها على مراحل حيث يسهم ذلك في إحداث تغيرات إيجابية في الهرمونات وعملية الأيض وتحفز إنتاج الكوليسترول الجيد ويقلل من الكوليسترول الضار.

تجنب الأطعمة الدسمة والغنية بالدهون والأملاح، حيث يسهم تخفيف الوزن بتحسن وتغيرات إيجابية.

عدم تناول كميات كبيرة من السوائل لأنها تؤدي إلى حدوث صعوبة في التنفس.

وينصح الأفراد بشكل عام بتناول كميات صغيرة من الطعام على 4 مراحل مقسمة على مدار اليوم بدلا من تناول وجبتين كبيرتين خلال رمضان، وضرورة ممارسة التمارين الرياضية كالمشي وإن كانت لفترة قصيرة.