أفضل عشرة أطعمة تكافح ضعف البصر

أثبتت أبحاث طبية أن هناك علاقة بين ضعف البصر والتقدم في السن، لكن في الحقيقة يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلّل بشكل كبير من مشاكل ضعف البصر الناجمة عن الشيخوخة.

وأظهرت أبحاث متخصصة أن بعض العناصر الغذائية، مثل الزنك والنحاس وفيتاميني "إي" و"سي" ومركبات "بيتا كاروتين" قد تقلل من خطر ضعف الإبصار المرتبط بالعمر بنسبة 25%.

ويرصد موقع "ميديكال نيوز تو داي" المعني بنشر التقارير العلمية، عشرة أطعمة تزيد من صحة الإبصار، بتوصيات من جمعية البصريات الأميركية والأكاديمية الأميركية لطب العيون.

1- السمك:

معظم الأسماك تعتبر مصدرا غنيا للأحماض الدهنية "أوميغا 3″، وعلى رأسها أسماك التونة والسلمون والسردين. وأثبتت بعض الدراسات أن زيت السمك أو أحماض "أوميغا 3" قد تقلل من جفاف العين بنسبة كبيرة وخصوصا للذين يقضون وقتا طويلا أمام شاشات الحاسوب.

2- المكسرات والبقوليات:

المكسرات أيضا من الأطعمة الغنية بأحماض "أوميغا 3″، كما تحتوي على مستويات عالية من فيتامين "إي" الذي يمكنه أن يحمي العين من ضعف الإبصار المرتبط بالعمر، بحسب الدراسات.

3- البذور:

مثل بذور الشيا والكتان والشوفان، التي تحتوي على نسب مرتفعة من فيتامين "إي" وأيضا بعض منها يحتوي على أحماض "أوميغا 3" المفيدة لصحة العيون.

4- الحمضيات:

فواكه الحمضيات مثل البرتقال والليمون والليمون الهندي (الغريب فروت) مصدر غني بفيتامين "سي"، وهو أحد مضادات الأكسدة وله فائدة كبيرة لمكافحة تلف العين المرتبط بالعمر.

5- الخضروات الورقية:

تحتوي الخضروات الورقية على مادتي "لوتين"و"زياكسانثين"، وهما من المركبات التي تحدث تأثيرا إيجابيا على صحة الإبصار، كما تحتوي الخضروات الورقية أيضا على فيتاميني "سي" و"إي".

6- الجزر:

غني بفيتامين "أي" ومركبات "بيتا كاروتين", وهذه المادة تعتبر من أهم المواد التي تمنح الإنسان صحة أفضل للعيون، في حين يلعب فيتامين "أي" دورا أساسيا في تقوية الرؤية، إذ إنه مكون لبروتين يساعد شبكية العين على امتصاص الضوء.

7- البطاطا الحلوة:

غنية بمادة "بيتا كاروتين"، كما أنها تعتبر مصدرا جيدا لفيتامين "إي" المضاد للأكسدة.

8- لحوم البقر:

تحتوي لحوم البقر على عنصر الزنك الذي يسهم في الحفاظ على صحة العين على المدى الطويل. وأظهرت الأبحاث أن الزنك يساعد في تأخير فقدان البصر المرتبط بالعمر، كما تحتوي العين نفسها على مستويات عالية من الزنك وخاصة في شبكية العين. وتحتوي أيضا صدور الدجاج على الزنك ولكن بمستويات أقل.

9- البيض:

مصدر غني جدًا بمادتي "لوتين" و"زياكسانثين"، وفيتاميني سي إي والزنك، لذلك فهو من أفضل الأطعمة التي تقلل خطر فقدان البصر نتيجة التقدم في العمر.

10- الماء:

شرب الكثير من الماء له فوائد عظيمة حتى في صحة العين، حيث يقلل من أعراض جفاف العين.