بالفيديو.. شاهد جراحات الوزن المختلفة

جراحات الوزن هي إجراء جراحي يهدف لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة على التخلص من الوزن الزائد، وتقليل خطر بعض الأمراض مثل السكري من النوع الثاني وارتفاع ضغط الدم.

وعادة ما يتم اللجوء إلى جراحات الوزن في حالات معينة، وبعد عدم نجاح الشخص في فقدان الوزن عبر اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة.