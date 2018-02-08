السكر يختبئ بأسماء مختلفة.. ما هي؟
آخر تحديث: 26/2/202308:07 PM (مكة المكرمة)
قال الدكتور ماتياس ريدل إن السكر لا يوجد في الشوكولاتة والحلويات فحسب، بل يختبئ أيضا في الكثير من الأطعمة التي تبدو خالية منه للوهلة الأولى، مثل زبادي الفواكه والعصائر والسموثي والموسلي والصوص والدريسينغ والأطعمة الجاهزة.
وأوضح اختصاصي التغذية العلاجية الألماني أن السكر يظهر بمسميات أخرى في هذه المنتجات، مثل سكروز أو غلوكوز أو فركتوز أو لاكتوز أو دكستروز أو مالتوز أو رافينوز، لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات الأطعمة قبل الشراء.
وأضاف ريدل أن 150 غراما من زبادي الفواكه مثلا تحتوي على ستة مكعبات سكر (مكعب السكر يحتوي أربعة غرامات)، وكبديل يمكن تحضير زبادي الفواكه في المنزل.
ومن المعروف أن الإكثار من السكر يشكل خطرا على الصحة، حيث إنه يؤدي إلى تسوس الأسنان وقد يقود أيضا إلى زيادة الوزن.
المصدر : الألمانية