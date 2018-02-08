‫السكر يختبئ بأسماء مختلفة.. ما هي؟

قال الدكتور ماتياس ريدل إن السكر لا ‫يوجد في الشوكولاتة والحلويات فحسب، بل يختبئ أيضا في الكثير من ‫الأطعمة التي تبدو خالية منه للوهلة الأولى، مثل زبادي الفواكه ‫والعصائر والسموثي والموسلي والصوص والدريسينغ والأطعمة الجاهزة.

‫وأوضح اختصاصي التغذية العلاجية الألماني أن السكر يظهر بمسميات أخرى في هذه المنتجات، مثل سكروز أو غلوكوز أو فركتوز أو لاكتوز أو دكستروز أو ‫مالتوز أو رافينوز، لذا ينبغي إلقاء نظرة فاحصة على مكونات الأطعمة قبل ‫الشراء.

‫وأضاف ريدل أن 150 غراما من زبادي الفواكه مثلا تحتوي على ستة مكعبات سكر (مكعب السكر يحتوي أربعة غرامات)، وكبديل يمكن تحضير زبادي الفواكه في المنزل.

‫ومن المعروف أن الإكثار من السكر يشكل خطرا على الصحة، حيث إنه يؤدي إلى تسوس الأسنان وقد يقود أيضا إلى زيادة الوزن.