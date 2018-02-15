كم خطوة يجب أن تمشي يوميا؟

ما أهمية الرياضة للصحة؟ وكيف يمكن أن تساعد في فقدان الوزن؟ وهل هناك تمارين يمكن أن يؤديها الموظف في المكتب؟ هذه الأسئلة وغيرها أجابت عنها عيادة الجزيرة.

واستضافت حلقة الأربعاء (14/2/2018) أخصائي التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتور زهير العربي.

وقال الدكتور إن الرياضة مهمة جدا في حياة الإنسان، وهي نصف الصحة أو حتى كلها في بعض الأحيان.





وأضاف أن "الحركة بركة"، وأن أي حركة يمكن أن يمارسها الشخص هي مفيدة، مثل العمل المنزلي والتسوق والحركة في العمل، مشيرا إلى أنه ليس شرطا أن تكون ممارسة الرياضة في ناد. وذكر أنه كلما تم بذل جهد أكبر في الرياضة، كانت أفضل.

وقال إن المشي يعدّ من أفضل الرياضات لأنه يمكن الاستمرار فيه، مضيفا أنه يوصي بأن يمشي الشخص يوميا 10 آلاف خطوة، أي ما يعادل ما بين 45 دقيقة وساعة.

وقال إنه إذا كان صعبا على الشخص أن يفرغ ساعة كاملة، فيمكنه المشي لمدة نصف ساعة، شريطة أن يكون المشي سريعا.

وأضاف أنه يمكن ممارسة المشي في الصباح، ولكن ينصح قبلها بشرب كوب حليب مثلا أو كوب عصير للشخص الذي لم يفطر بعد.

أيضا يمكن ممارسة الرياضة في أي وقت خلال اليوم، وينصح بأن تكون بعد الأكل بساعتين إلى ثلاث ساعات.

وقال الدكتور إن الموظف في عمل مكتبي يمكن أن يمارس الرياضة أثناء العمل، كأن يقوم من المكتب ويتحرك. كما يمكن أن يمارس تمارين وهو جالس على كرسيه، حيث يحرك ذراعيه، ويمكنه حمل زجاجة الماء (الصغيرة) كثقل ورفعها بيده.