بهذه الخطوات تتضخم عضلاتك وتقوى

تضخم العضلات هو مصطلح يشير إلى زيادة في حجم الألياف العضلية وكتلة الجسم، بسبب التدريبات الرياضية، فكيف تضخم عضلاتك؟

يحدث تضخم العضلات عندما تزداد الألياف العضلية في الجسم، مما يؤدي إلى نمو كبير في العضلات. يؤثر هذا التضخم بصفة مباشرة على قوة الإنسان. ونظرا لهذه الخصائص، تعرف هذه الظاهرة أيضا بالتضخُّم الوظيفي.

وحتى تصل إلى التضخم العضلي، ستحتاج إلى ممارسة العديد من التمارين التي تقوم بالأساس على التكرار. ويكون التكرار في هذه التدريبات ما بين 6 و12 مرة لكل تدريب، مع الاعتماد على حمل أوزان متوسطة.

كما يجب عليك أخذ استراحة، لا تتجاوز دقيقتين، عند انتقالك من تدريب إلى آخر لتفادي الإصابات، فضلا عن إراحة عضلاتك بعد الانتهاء من التدريب، وذلك وفقا لموقع ستيب تو هيلث.

ولبلوغ المزيد من التضخم يحتاج الرياضيون إلى اتباع نظام تدريب صارم، يرتكز على تكرار التدريبات بشكل منخفض، على أن تكون مكثفة مع حمل أوزان ثقيلة.

ومن المفترض أن يمثل ذلك حوالي 80% من الوزن الذي يمكنك رفعه، مع العمل على زيادة هذا الوزن تدريجيا لتحقيق النتائج المرجوة.

علاوة على ذلك، يجب أن تأخذ استراحة لمدة 48 ساعة على الأقل كلما شعرت بالإجهاد، حتى تستعيد عضلاتك عافيتها. تعد هذه الراحة ذات أهمية قصوى خاصة أن هذا النوع من التدريبات عادة ما يتسبب في تلف العضلات.