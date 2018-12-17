8 عادات تضعف الانتصاب

يقع كثير من الرجال في عادات يومية تضر كثيرا بصحتهم وتضعف الانتصاب لديهم وهم لا يعلمون، فما هي؟

ويعد هرمون التستوستيرون الهرمون الرئيسي الذي يميز الرجال عن النساء، وتفرزه الأعضاء التناسلية الذكرية. وينبغي على الرجل الحفاظ على صحته، وتجنب بعض العادات اليومية التي من شأنها أن تؤثر على عملية إنتاج هذا الهرمون.

ونقدم لك هنا ثماني عادات ضارة جدا بصحة الرجل وقدرته على الانتصاب:

1- قلة ممارسة الجنس

إن عدم ممارسة الرجل للجنس تزيد من احتمال إصابته بضعف الانتصاب. وللحفاظ على الصحة على الرجال ممارسة الجنس مرة واحدة على الأقل في الأسبوع، وفقا لتقرير للكاتبة ليوديملا أنطونوفا في موقع "آف. بي" الروسي.

للتدخين مضار عديدة، إذ يؤثر النيكوتين على صحة الفرد العامة، وعلى إنتاج الحيوانات المنوية. وتشير نتائج الأبحاث إلى أن المدخنين لديهم حيوانات منوية ضعيفة النمو، مما يعني أنها أقل قدرة على إخصاب بويضة الأنثى.

3- عدم ممارسة الرياضة

وفقا لمسح شمل 300 رجل، تبيّن أن الرجال الذين يمارسون الرياضة باستمرار يتمتعون بقدرة أفضل على الانتصاب، ولديهم حيوانات منوية أكثر من غيرهم. ولتحقيق هذه النتائج، يحتاج الرجل إلى ممارسة الرياضة بين ثلاث وخمس ساعات في الأسبوع.

الوجبات السريعة مضرة بالصحة شأنها شأن التدخين. فعلى سبيل المثال، من شأن المشروبات الغازية والبطاطس المقلية وغيرها من الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والدهون التأثير بشكل مباشر على قدرة الرجل على الانتصاب.