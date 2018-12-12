ما أسباب بكاء الطفل؟ ومتى يبكي الرضيع؟ وكيف تتعامل معه؟ ومتى تتصل بالطبيب؟ وما مغص الرضيع؟

قبل البدء، نؤكد أن المعلومات هنا عامة وللاسترشاد فقط، فهي ليست بديلا عن استشارة الطبيب. إذا كان طفلك يبكي أو يعاني أي مشاكل أو لديك شك حول صحته، اتصل بالطبيب فورا.

بكاء الطفل

كل الأطفال يبكون، وبعضهم يبكي أكثر من غيرهم. البكاء هو طريقة طفلك ليخبرك أنه بحاجة إلى الراحة والرعاية، وذلك وفقا لخدمة الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

أحيانا يكون من السهل معرفة ما يريدونه، وأحيانا لا يكون الأمر كذلك.

أكثر أسباب بكاء الرضيع شيوعا هي:

الجوع

حفاض متسخ أو مبلل

التعب

يريد العناق

غازات

السخونة الشديدة أو البرودة الشديدة

الشعور بالملل

أكثر وقت يبكي فيه الرضيع؟

قد تكون هناك أوقات من اليوم يميل فيها طفلك إلى البكاء كثيرا ولا يمكنه الراحة، الوقت الأكثر شيوعا يكون في وقت مبكر من المساء.

متى تكون ذروة بكاء الرضع؟

يميل الرضع الذين يبكون إلى الوصول إلى الذروة في عمر 7 أسابيع تقريبا، ثم يتراجعون تدريجيا.

بكاء الطفل المستمر

لماذا يبكي طفلك باستمرار؟ هناك عدة أسباب يمكن أن تجعل الطفل يبكي بشكل مفرط، مثل:

المغص Colic

قد يكون البكاء المفرط علامة على إصابة طفلك بما يسمى مغص الرضيع "المغص الثلاثي" (Colic). يتفق الجميع على وجود المغص، لكن لا أحد يعرف سبب ذلك.

يعتقد بعض الأطباء أنه نوع من تقلصات المعدة. يبدو البكاء بائسا ومكتئبا، ويتوقف للحظة أو اثنتين، ثم يعاود مرة أخرى، مما يشير إلى أنه قد يكون ناتجا عن موجات من آلام المعدة.

يمكن أن يستمر البكاء لبضع ساعات. قد يكون هناك القليل مما يمكنك فعله باستثناء محاولة تهدئة طفلك وانتظار مرور البكاء.

المرض

إذا كان طفلك يبكي باستمرار ولا يمكنك مواساته أو تشتيت انتباهه، أو لا يبدو البكاء كبكاء طبيعي، فقد يكون ذلك علامة على أنه مريض.

قد يكون الرضيع مريضا كذلك إذا كان يبكي ولديه أعراض أخرى، مثل ارتفاع درجة الحرارة؛ فإذا كانت هذه هي الحالة، فاتصل بطبيبك.

اتصل بالطوارئ واطلب سيارة إسعاف إذا كان طفلك:

لديه نوبة (seizure) أو تشنج

ذا بشرة زرقاء أو مرقطة أو رمادية أو شاحبة للغاية

يتنفس بسرعة أو يصدر صوت في أثناء التنفس، أو يبدو أنه يتنفس بصعوبة

يعاني ارتفاعا في درجة الحرارة

يعاني من طفح جلدي أحمر أرجواني في أي مكان بالجسم، قد يكون هذا علامة على التهاب السحايا

عمره أصغر من 3 أشهر ولديه حمى

يصرخ فجأة بشكل لا يطاق بعد أن ظل هادئًا بشكل عام خلال الأشهر الأولى من الحياة، مع نوبات قليلة من البكاء اليومي

يتقيأ

يعاني ضعف الحركة أو قلتها

لا يشرب أو يشرب القليل جدا لأكثر من 8 ساعات





لا تهز طفلك

بغض النظر عن مدى شعورك بالإحباط، يجب ألا تهز طفلك أبدا؛ فالاهتزاز يحرك رأسه بعنف ويمكن أن يسبب تلفا في الدماغ.

بكاء الرضيع بالليل بدون سبب

قد يكون بكاء الرضيع في أثناء النوم علامة على أنه يعاني من كابوس أو "رعب ليلي" (night terrors). قد يعاني الأطفال الصغار والأطفال الأكبر سنا الذين يبكون في أثناء النوم، خاصة في أثناء الحركة في السرير أو إصدار أصوات أخرى، من الذعر الليلي.

تحدث الكوابيس في أثناء النوم الخفيف، أو نوم "حركة العين السريعة" (Rapid eye movement REM). من ناحية أخرى، يحدث الذعر الليلي عندما يصبح الطفل مضطربا للغاية في أثناء مراحل النوم الأعمق. تزداد احتمالية بكاء الأطفال من نوبات الذعر الليلي في وقت مبكر من الليل، وذلك وفقا لتقرير في موقع "ميديكال نيوز توداي" (medicalnewstoday).

يعد الذعر الليلي نادرا نسبيا ويحدث عادة عند الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 عاما، على الرغم من أنه أبلغ عن نوبات الذعر الليلي المحتملة عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهرا. تزداد احتمالية حدوث الذعر الليلي إذا كان الطفل مريضا أو محروما من النوم.

أسباب بكاء الطفل الرضيع الذي عمره 3 أشهر أو أصغر

الجوع

حفاضات متسخة

التعب

النعاس

الشعور بالملل

النفخة

بحاجة إلى التجشؤ

يشعر بالبرد أو السخونة

بحاجة إلى الحب والحنان

يشعر بألم

مريض

أسباب بكاء الطفل الرضيع الذي عمره أكبر من 3 أشهر

الطفل غاضب

يعاني من قلق الانفصال عن الأم (خاصة في أثناء الليل) ويستخدم البكاء وسيلة للتعبير عن تلك المشاعر.

آلام التسنين

هل بكاء الطفل مفيد؟

بكاء الطفل وسيلة لتواصله مع الأهل، وهو بذلك يخبرهم أن هناك أمرا ما؛ فيجب على الأهل الانتباه لهذه الرسائل وفحص ما الذي يزعجه.





مغص الرضيع

بعض الأطفال يبكون أكثر من غيرهم. الطفل الذي يبكي أكثر من 3 ساعات في اليوم، أكثر من 3 أيام في الأسبوع لمدة 3 أسابيع على الأقل، قد يكون مصابا بمغص الرضيع، ويعرف أيضا باسم المغص الثلاثي. عادة، يبدأ عندما يبلغ عمر الطفل 2-5 أسابيع وينتهي في الوقت الذي يبلغ فيه الطفل 3 إلى 4 أشهر.

يحدث المغص لكثير من الأطفال حديثي الولادة. من الصعب رؤية طفلك يبكي كثيرا، لكن المغص لا ينتج عن أي شيء فعله أو لم يفعله أحد الوالدين. والخبر السار هو أن الأطفال يتغلبون على المغص، وذلك وفقا لموقع "كيدز هيلث" (kidshealth).

التعامل مع المغص الثلاثي

يقول طبيب الأطفال الألماني هانز يورغين نينتفيش إن صراخ الأطفال الرضع المتكرر غالبا ما يرجع إلى إصابتهم بما يسمى بـ"مغص الثلاثة أشهر الأولى بعد الولادة"، والذي يظهر في صورة الإصابة بآلام شديدة في البطن ونوبات انتفاخ خلال أول 3 أشهر من عمر الطفل بصفة خاصة.

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وأضاف البروفيسور نينتفيش -وهو عضو الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بمدينة كولونيا- أن نحو 80% من الأطفال الرضع يعانون نوبات انتفاخ عادية لا تشكل خطورة عليهم، ولكن قد تتسبب هذه النوبات في الإصابة بآلام شديدة لدى 10% إلى 15% منهم، وقد يصل الأمر إلى الإصابة بتقلصات "نوبات مغص".

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وأردف الطبيب أنه عادة ما تبدأ الإصابة بنوبات الانتفاخ بعد أسبوعين من الولادة، وغالبا ما تتراجع عندما يبلغ الطفل 3 أشهر، بينما تتوقف تماما لدى 90% من الأطفال عند بلوغهم 9 أشهر.

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ومن الأعراض المميزة لهذا المغص أنه غالبا ما يتسبب في صراخ الأطفال في التوقيت نفسه يوميا، ولا سيما في وقت متأخر من فترة بعد الظهيرة أو في المساء، مع العلم بأنه من الممكن أن تستمر هذه التقلصات لمدة بضع دقائق فقط وقد تستغرق 3 ساعات.

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وتابع نينتفيش أنه عادة ما يصعب تهدئة الطفل خلال نوبات المغص هذه، وغالبا ما يتلون وجهه بالأحمر القرمزي من شدة الصراخ، ويقوم أيضا بشد ساقيه الصغيرتين تجاه بطنه وقبض يديه بإحكام محاولا تهدئة نفسه بذلك.

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‫وشدد الطبيب الألماني على ضرورة أن يقوم الأهل بعرض طفلهم على طبيب مختص عند استمرار التقلصات ونوبات الانتفاخ، وذلك لاستبعاد احتمالية الإصابة بأي أمراض أخرى.

وأكد طبيب الأطفال أنه يمكن للأهل مساعدة طفلهم وتقليل متاعبه من خلال إبقائه في وضعيه قائمة دائما أثناء إطعامه، وتقديم الطعام للطفل في صورة حصص صغيرة على عدة مراحل، إذ يمكن بذلك تيسير عملية الهضم على الطفل.

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كما أن تدليك البطن باليدين أو بواسطة زجاجة دافئة يساعد في تهدئة الجهاز الهضمي لدى الطفل. وفي بعض الأحيان، يسهم أيضا إقلاع الأم المرضع عن أنواع معينة من الأطعمة في تحسين حالة الطفل والحد من متاعبه. لذا ينبغي على الأمهات المرضعات أن يختبرن إذا ما كان ابتعادهن عن تناول الفواكه الحمضية مثلا أو التوابل اللاذعة يؤثر على الرضيع أم لا؟





البكاء وسيلة للتواصل بين الرضيع والعالم

نتيجة عدم قدرة الرضيع على التعبير بالقول أو بالمحاكاة أو بالإيماءات الواضحة، يُعد البكاء الوسيلة التي يعتمدها للتواصل مع محيطه ليُخبره أنه بحاجة إلى شيء ما، فماذا يعني بكاؤه؟

من المؤكد أن جميع الأمهات الشابات، حتى اللاتي يُعتبرن الأكثر لطفا وتفهما، قد شعرن بنوع من السخط أمام بكاء أطفالهن. فما الذي يُريد الطفل قوله عن طريق البكاء، رغم أن كل الأمور تبدو على ما يرام؟