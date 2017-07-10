ما هي التغذية المثالية للرياضيين الهواة؟‬

قال إنجو فروبوزه الأستاذ ‫بالجامعة الألمانية الرياضية في كولن إنه من المثالي أن يتبع الرياضيون الهواة نظاما ‫غذائيا متوازنا يجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

‫وينبغي أن تتألف وجبة الرياضيين بنسبة 50% من الكربوهيدرات عالية ‫القيم، مثل تلك الموجودة في الحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة ‫والفواكه، فعلى سبيل المثال يحتاج شخص يزن ثمانين كيلوغراما إلى320 غراما ‫من الكربوهيدرات.

‫وبجانب الكربوهيدرات، ينبغي إمداد الجسم بالطاقة بنسبة 25% إلى 30% من الدهون عالية القيمة والموجودة في زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان والجوز ‫والأفوكادو.

‫وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجسم للبروتينات بمعدل يتراوح بين 0.8 و1.2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويعتبر فول الصويا والكينوا وصدور الدجاج والبقوليات من المصادر الغنية بالبروتين.