ما هي التغذية المثالية للرياضيين الهواة؟
آخر تحديث: 14/2/202303:25 AM (مكة المكرمة)
قال إنجو فروبوزه الأستاذ بالجامعة الألمانية الرياضية في كولن إنه من المثالي أن يتبع الرياضيون الهواة نظاما غذائيا متوازنا يجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.
وينبغي أن تتألف وجبة الرياضيين بنسبة 50% من الكربوهيدرات عالية القيم، مثل تلك الموجودة في الحبوب الكاملة والخبز والمعكرونة والفواكه، فعلى سبيل المثال يحتاج شخص يزن ثمانين كيلوغراما إلى320 غراما من الكربوهيدرات.
وبجانب الكربوهيدرات، ينبغي إمداد الجسم بالطاقة بنسبة 25% إلى 30% من الدهون عالية القيمة والموجودة في زيت الزيتون وزيت بذرة الكتان والجوز والأفوكادو.
وبالإضافة إلى ذلك، يحتاج الجسم للبروتينات بمعدل يتراوح بين 0.8 و1.2 غرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم. ويعتبر فول الصويا والكينوا وصدور الدجاج والبقوليات من المصادر الغنية بالبروتين.
المصدر : الألمانية + الجزيرة