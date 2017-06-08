طعام وصيام.. مغربية بالدجاج

المغربية هي طبق لبناني من التراث البيروتي يقدم في الأعياد والمناسبات وفي شهر رمضان، وهي كرات من العجين تطهى، وتقدم مع يخنة دجاج.

وتقول اختصاصية التغذية العلاجية عائشة صقر إن محتوى المغربية من الصوديوم قليل إلى حد ما، موصية مرضى ارتفاع الضغط بتقليل مأخوذهم من الصوديوم وذلك من الملح والصلصات والمخللات وغيرها.

المقادير:

500 غرام مغربية مسلوقة.

500 غرام صدر دجاج (مطهو).

10 حبات بصل حجم صغير.

زبدة لقلي البصل.

كوب حمص مسلوق.

ملعقة كراوي حسب الرغبة.

ملعقة شاي سبع بهارات.

3 أوراق غار.

ملعقة شاي قرفة ناعمة.

كوبين مرق دجاج.

الطريقة: