طعام وصيام.. المنسف

المنسف طبق تقليدي في الأردن وفلسطين، ويتكون من الأرز واللحم ولبن الجميد الذي يقدم فوق طبقة من الخبز الرقيق ويزين بالمكسرات. تعرف عليه هنا.

ويزود المنسف الجسم بالكربوهيدرات من الأرز والخبز، والبروتين الحيواني من اللحم والبن، والدهون من اللحم والزيت والسمن والمكسرات، والكالسيوم من اللبن، ومواد أخرى.

ويرى البعض أن المنسف ملك الأطباق، وهو الطبق الرسمي بالمناسبات والولائم، ولكن يجب الاعتدال في تناوله لأنه دسم للغاية.

كما أن البعض يقولون إن المنسف يمكن أن يزيد العطش خلال الصيام، لذلك يجب الحرص على شرب كميات كبيرة من الماء.

ويمكن بدء وجبة الإفطار بالسلطة، ثم تناول المنسف، وذلك للشعور بالشبع بكمية أقل من المنسف وعدم الإفراط فيه.

المقادير:

لبن بلدي "جميد" جرى تجفيفه ليصبح في صورة كرات صلبة.

أرز.

كيلو لحم خروف طازج.

ثوم.

زيت.

حب الهيل.

ورق غار.

كركم.

ملح وفلفل أسود.

خبز شراك (وفق الرغبة).

التحضير:

يوضع اللحم في وعاء الطبخ ويغمر بالماء ويوضع على نار هادئة حتى يغلي.

يضاف حب الهيل والفلفل الأسود وورق الغار وبصلة صغيرة، ويستمر الغلي لمدة ساعة.

يذاب لبن الجميد في ماء فاتر وينقع لمدة ربع ساعة، ويخلط بالخلاط، ثم يصفى جيدا.

يوضع اللبن في وعاء على النار مع التحريك المستمر، ويضاف إليه قليل من مرقة اللحم.

لمن يرغب: يفرم الثوم جيدا ويقلى في الزيت حتى يصبح لونه ذهبيا ويضاف للبن المغلي.

ينقع الأرز بالماء العادي لمدة ربع ساعة.

في وعاء آخر، تضاف كأس ماء لكل كأس أرز منقوع، ويغلى جيدا مع إضافة الملح والكركم والزيت.

يضاف الأرز المنقوع بعد تصفيته من الماء ويغلى لخمس دقائق، ثم تخفض النار حتى ينضج.

يتم قلي المكسرات (لوز أو صنوبر) في الزيت لتزيين الطبق -كما يمكن أن يقلى بالسمن- ويضاف زيته الحار إلى الأرز ليمنحه نكهة مميزة.

يوضع خبز الشراك في إناء الأكل، ثم يوضع الأرز فوقه، ويضاف له اللحم والمكسرات، ويتم تشريب الأرز باللبن وفق الرغبة.