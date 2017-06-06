طعام وصيام.. شوربة الخضار والفاصولياء

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها في فيسبوك وصفة صحية لشوربة الخضار والفاصولياء، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ تعرف عليها هنا.

ومقاديرها:

ربع كوب معكرونة.

كوب واحد من الفاصولياء الحمراء المسلوقة.

ملعقتا طعام من زيت الذرة.

نصف كوب بصل مفروم.

ربع ملعقة شاي من الثوم المهروس.

نصف مكعب من مرقة الخضار.

نصف كوب من مكعبات الجزر.

نصف كوب من مكعبات البطاطس.

نصف كوب من شرائح السبانخ.

كوبا عصير طماطم.

أربع ملاعق طعام من معجون الطماطم.

ستة أكواب من الماء الساخن.

الطريقة:

يحمّر البصل والثوم ومكعب مرقة الخضار في الزيت جيدا، ثم يضاف الجزر والبطاطس ويقلب على نار هادئة لمدة ربع ساعة.

يضاف معجون الطماطم إلى الخليط السابق ويقلب لمدة دقيقة، ثم توضع باقي المقادير ويترك على نار معتدلة حتى تنضج الخضار تماما وتقدم ساخنة.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 32 سعرا حراريا.