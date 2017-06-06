طعام وصيام.. خمسة أغذية تجنبها

نصحت اختصاصية التغذية العلاجية بمؤسسة حمد الطبية في قطر، سوسن رياض رزق، بتجنّب -أو على الأقل الحدّ من- تناول أنواع معينة من الأطعمة خلال شهر رمضان.

ومن بين هذه الأطعمة -وفقا لبيان صادر عن مؤسسة حمد الطبية وصل للجزيرة نت– التالي:

الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات البسيطة أو المكرّرة مثل السكريات (الحلويات) والمعجنات، حيث تتسبب هذه الأطعمة في شعورك بالشبع لثلاث أو أربع ساعات فقط، كما أنها منخفضة القيمة الغذائية لقلة احتوائها على العناصر الغذائية الأساسية.

الأطعمة المالحة، حيث يتسبب عدم توازن مستويات الصوديوم بالجسم في الشعور بالعطش الشديد أثناء الصيام، ولذا يجب تجنب تناول المكسرات المملحة والمخللات ورقائق البطاطس والتوابل كصلصة الصويا والكتشب.

الأطعمة المقلية والدهنية مثل الزلابيا (لقمة القاضي) والسمبوسة.

وجبات الكاري والمعجنات التي تحتوي على نسبة عالية من الزيوت والدهون.

المشروبات الغازية والمشروبات المعالجة الجاهزة.

كما يجب التقليل من تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، إذ قد تؤدي إلى الإصابة بالأرق، كما أنه يمكن أن يكون لها تأثير مدر للبول وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة العطش.