طعام وصيام.. القريوش

القريوش حلوى مغاربية تحضر من دقيق القمح ودقيق الذرة ويضاف إليها القطر (شراب السكر)، ويزداد الإقبال عليها في رمضان.

ومع طعمها اللذيذ، فإنها غنية بالدهون نتيجة احتوائها على السمن وقليها في الزيت، ولذلك ينصح بالتالي:

الاقتصاد في تناولها، ووفقا لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر فإنه يمكن للشخص تناول نوع واحد من الحلوى التي يحبها كل يوم، مضيفة أنه يجب أن لا يتجاوز حجم القطعة ثلاثة أصابع.

شوي حلوى القريوش في الفرن عوضا عن قليها.

تقليل كمية القطر المستخدم لأقل حد، أو تناولها من دون قطر.

المقادير:

ثلاثة أكواب دقيق.

نصف كوب نشا.

نصف كوب سمن مذاب دافئ.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

صفار بيضة.

نصف كوب ماء.

نصف كوب ماء ورد.

قطر ثقيل.

التحضير:

تخلط المقادير الجافة معا ثم يضاف السمن ويفرك باليدين ثم صفار البيض، وتعجن المقادير بماء الورد والماء.

تجهز كُرات صغيرة من العجين تترك جانبا لمدة نصف ساعة.

تُرق كل كرة بمساعدة النشا جيدا على شكل مستطيل ثم تقلب أطرافه، ويرق مرة أخرى.

تكرر العملية مرتين ثم ترق جيدا على شكل مستطيل ثم تقسم إلى عشرين خطا من دون الوصول إلى الحواف، ثم يقلب كل مستطيل على بعضه من الداخل إلى الخارج، وتترك داخل منشفة جافة إلى حين الانتهاء من جميع الكمية.

تقلى الحلوى في الزيت إلى حد احمرارها قليلا.

توضع في قطر ثقيل لعدة دقائق.