طعام وصيام.. رقبة محشية

الرقبة المحشية طبق يناسب من يريد أن يأكل خروفا محشيا، لكن على نطاق صغير، فعوضا عن حشو خروف كامل يتم حشو رقبته فقط.

ويحضر الطبق من رقبة الخروف والأرز واللحم المفروم، ويقدم بجانب الخضار والأرز المزين بالمسكرات.

وهذا الطبق دسم، وللتعامل مع ذلك ينصح بالتالي:

تقليل كمية السمن المستخدمة.

زيادة كمية الخضار غير النشوية مثل الجزر والفلفل الحلو، وتقليل كمية الأرز.

تقليل كمية المكسرات المقلية.

تناول طبق من السلطة قبل تناول الطبق، بحيث يشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع ويأكل كمية أقل.

المقادير

رقبة خروف منزوعة العظام ومنظفة من كل الزوائد.

كوبان أرز.

300غرام من اللحم المفروم.

نصف كوب سمن.

ملح.

ملعقة صغيرة من البهار المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ورق غار.

حبتا كبش قرنفل.

عود قرفة.

4 أكواب ماء.

خضار منوع.

مكسرات مقلية.

التحضير