طعام وصيام.. رقبة محشية
آخر تحديث: 26/2/202307:17 PM (مكة المكرمة)
الرقبة المحشية طبق يناسب من يريد أن يأكل خروفا محشيا، لكن على نطاق صغير، فعوضا عن حشو خروف كامل يتم حشو رقبته فقط.
ويحضر الطبق من رقبة الخروف والأرز واللحم المفروم، ويقدم بجانب الخضار والأرز المزين بالمسكرات.
وهذا الطبق دسم، وللتعامل مع ذلك ينصح بالتالي:
- تقليل كمية السمن المستخدمة.
- زيادة كمية الخضار غير النشوية مثل الجزر والفلفل الحلو، وتقليل كمية الأرز.
- تقليل كمية المكسرات المقلية.
- تناول طبق من السلطة قبل تناول الطبق، بحيث يشعر الشخص بالشبع بشكل أسرع ويأكل كمية أقل.
المقادير
- رقبة خروف منزوعة العظام ومنظفة من كل الزوائد.
- كوبان أرز.
- 300غرام من اللحم المفروم.
- نصف كوب سمن.
- ملح.
- ملعقة صغيرة من البهار المطحون.
- ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.
- ورق غار.
- حبتا كبش قرنفل.
- عود قرفة.
- 4 أكواب ماء.
- خضار منوع.
- مكسرات مقلية.
التحضير
- يقلّب اللحم المفروم بنصف كمية السمن لمدة عشر دقائق على نار هادئة.
- يضاف الأرز ويقلب لمدة دقيقة واحدة.
- يضاف الماء والملح والقرفة والبهار ويطهى على نار هادئة لمدة 15 دقيقة.
- ترفع نصف كمية الأرز ويستمر طهي ما تبقى لمدة 15 دقيقة.
- تحشى الرقبة بكمية الأرز النصف مطهية ثم تغلق بالخيوط.
- توضع الرقبة في صينية وتدخل فرنا ساخنا لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة، بدرجة حرارة 300.
- تقدم في طبق كبير مع بقية الأرز واللحم مع الخضار، وتُزين بالمكسرات.
المصدر : الجزيرة