طعام وصيام.. مرقوقة الدجاج
آخر تحديث: 26/2/202307:03 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة لطبق مرقوقة الدجاج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعرف عليه هنا.
المقادير:
- قطعة متوسطة من الدجاج تقطع قطعا صغيرة.
- حبة طماطم كبيرة تقطع قطعا صغيرة.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- 4 فصوص ثوم مفرومة.
- كوب ونصف من الطحين.
- ملعقتا طعام من معجون طماطم.
- ملعقتا طعام من الزيت.
- 4.5 ملاعق طعام من البازلاء الخضراء.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- 1.5 ملعقة صغيرة من البهارات.
- ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من اللومي الأسود المطحون.
- 7 حبات مسمار (قرنفل).
طريقة التحضير:
- يضاف كوب واحد من الماء إلى الطحين ويخلط جيدا حتى تتكون عجينة تكون صالحة للرق.
- ترق العجينة أقراصا صغيرة وتدخل في الفرن حتى تجف.
- يوضع البصل والثوم على النار ويضاف الزيت ويقلب المزيج حتى يحمر البصل جيدا، ثم يضاف الدجاج مع الاستمرار في التقليب.
- تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والبازلاء والملح والبهارات و4 أكواب من الماء ويخلط المزيج.
- بعد نضج الدجاج يقطع الرقاق ويضاف إلى المرق وتخفض النار مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج.
- يسكب في أطباق عميقة ويقدم ساخنا.
يحتوي مئة غرام من الطبق على 150 سعرا حراريا.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي