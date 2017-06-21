طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. مرقوقة الدجاج

سنابشوت من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على الفيسبوك.. مرقوق الدجاج
آخر تحديث: 26/2/202307:03 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة لطبق مرقوقة الدجاج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعرف عليه هنا.

المقادير:

  • قطعة متوسطة من الدجاج تقطع قطعا صغيرة.
  • حبة طماطم كبيرة تقطع قطعا صغيرة.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 4 فصوص ثوم مفرومة.
  • كوب ونصف من الطحين.
  • ملعقتا طعام من معجون طماطم.
  • ملعقتا طعام من الزيت.
  • 4.5 ملاعق طعام من البازلاء الخضراء.
  • نصف ملعقة صغيرة من الملح.
  • 1.5 ملعقة صغيرة من البهارات.
  • ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من اللومي الأسود المطحون.
  • 7 حبات مسمار (قرنفل).

طريقة التحضير:

  • يضاف كوب واحد من الماء إلى الطحين ويخلط جيدا حتى تتكون عجينة تكون صالحة للرق.
  • ترق العجينة أقراصا صغيرة وتدخل في الفرن حتى تجف.
  • يوضع البصل والثوم على النار ويضاف الزيت ويقلب المزيج حتى يحمر البصل جيدا، ثم يضاف الدجاج مع الاستمرار في التقليب.
  • تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والبازلاء والملح والبهارات و4 أكواب من الماء ويخلط المزيج.
  • بعد نضج الدجاج يقطع الرقاق ويضاف إلى المرق وتخفض النار مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج.
  • يسكب في أطباق عميقة ويقدم ساخنا.

يحتوي مئة غرام من الطبق على 150 سعرا حراريا.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي