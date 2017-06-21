طعام وصيام.. مرقوقة الدجاج

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة لطبق مرقوقة الدجاج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعرف عليه هنا.

المقادير:

قطعة متوسطة من الدجاج تقطع قطعا صغيرة.

حبة طماطم كبيرة تقطع قطعا صغيرة.

بصلة متوسطة مفرومة.

4 فصوص ثوم مفرومة.

كوب ونصف من الطحين.

ملعقتا طعام من معجون طماطم.

ملعقتا طعام من الزيت.

4.5 ملاعق طعام من البازلاء الخضراء.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

1.5 ملعقة صغيرة من البهارات.

ثلاثة أرباع ملعقة صغيرة من اللومي الأسود المطحون.

7 حبات مسمار (قرنفل).

طريقة التحضير:

يضاف كوب واحد من الماء إلى الطحين ويخلط جيدا حتى تتكون عجينة تكون صالحة للرق.

ترق العجينة أقراصا صغيرة وتدخل في الفرن حتى تجف.

يوضع البصل والثوم على النار ويضاف الزيت ويقلب المزيج حتى يحمر البصل جيدا، ثم يضاف الدجاج مع الاستمرار في التقليب.

تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والبازلاء والملح والبهارات و4 أكواب من الماء ويخلط المزيج.

بعد نضج الدجاج يقطع الرقاق ويضاف إلى المرق وتخفض النار مع الاستمرار في التقليب حتى ينضج.

يسكب في أطباق عميقة ويقدم ساخنا.

يحتوي مئة غرام من الطبق على 150 سعرا حراريا.