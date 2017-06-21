طعام وصيام.. الرفيسة

الرفيسة طبق مغربي تقليدي يحضّر من الدجاج -ويفضل البلدي- والعدس والبصل ونوع خاص من الخبز يسمى "مسمن". والرفيسة مصدر جيد للبروتينات والنشويات والدهون.

وتعد وجبة الرفيسة من الأطباق الأكثر شعبية في المغرب، وتستهلك خلال فصلي الربيع والشتاء. كما تؤكل في المولد النبوي، وتحضر أيضا للمرأة النفساء.

ومن ميزات هذا الطبق ما يلي:

احتواؤه على البروتين الحيواني من الدجاج الذي يتميز بأن محتواه من الدهون أقل من اللحم الأحمر، وخاصة صدر الدجاج.

احتواؤه على العدس، وهو مصدر للبروتين النباتي وغني بالألياف الغذائية التي تساعد في الوقاية من الإمساك.

الخبز "مسمن" يزود الجسم بالنشويات.

يضاف الزيت إلى الخبز أثناء شيّه، كما قد يضاف الزيت أو السمن إلى مرق الطهو، ويفضل تقليل استخدامه لتقليل محتوى الطبق من الدهون.

الطريقة: