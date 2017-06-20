طعام وصيام.. الكيمة
آخر تحديث: 26/2/202305:21 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة لطبق القيمة (الكيمة)، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
مقادير الطبق (يكفي لشخصين):
- قطعة متوسطة من اللحم المفروم.
- حبة بطاطس صغيرة، مقشرة ومقطعة لمكعبات صغيرة.
- 5 ملاعق طعام بازلاء خضراء.
- ملعقة طعام كزبرة خضراء مفرومة ناعما.
- حبة طماطم صغيرة، تقطع قطع صغيرة وتهرس.
- 2 ملعقة طعام معجون طماطم.
- بصلة متوسطة مفرومة.
- 3 فصوص ثوم مفرومة.
- 4 ملاعق صغيرة زيت.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- ربع ملعقة صغيرة لومي مطحون.
- ملعقة صغيرة بهارات.
- 2 كوب ماء.
طريقة التحضير:
- يوضع البصل والثوم على النار ويرش قليل من الماء حتى يحمر البصل، ثم يضاف الزيت مع الاستمرار في التقليب.
- يضاف اللحم للمزيج حتى يتغير لون اللحم.
- تضاف الطماطم والبطاطس مع الاستمرار في التقليب.
- يضاف الماء للمزيج ويترك حتى يغلي.
- تضاف البازلاء ومعجون الطماطم والكزبرة والملح والبهارات واللومي الأسود، ويقلب المزيج ثم يترك على نار هادئة حتى ينضج.
- يسكب في أطباق عميقة ويقدم ساخنا.
ويحتوي مئة غرام من الطبق على مئة سعر حراري.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي