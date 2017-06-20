طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. الكيمة

طبق الكيما الهندي Keema او qeema
الكيمة طبق هندي (مواقع التواصل الاجتماعي)
آخر تحديث: 26/2/202305:21 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة لطبق القيمة (الكيمة)، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مقادير الطبق (يكفي لشخصين):

  • قطعة متوسطة من اللحم المفروم.
  • حبة بطاطس صغيرة، مقشرة ومقطعة لمكعبات صغيرة.
  • 5 ملاعق طعام بازلاء خضراء.
  • ملعقة طعام كزبرة خضراء مفرومة ناعما.
  • حبة طماطم صغيرة، تقطع قطع صغيرة وتهرس.
  • 2 ملعقة طعام معجون طماطم.
  • بصلة متوسطة مفرومة.
  • 3 فصوص ثوم مفرومة.
  • 4 ملاعق صغيرة زيت.
  • نصف ملعقة صغيرة ملح.
  • ربع ملعقة صغيرة لومي مطحون.
  • ملعقة صغيرة بهارات.
  • 2 كوب ماء.

طريقة التحضير:

  • يوضع البصل والثوم على النار ويرش قليل من الماء حتى يحمر البصل، ثم يضاف الزيت مع الاستمرار في التقليب.
  • يضاف اللحم للمزيج حتى يتغير لون اللحم.
  • تضاف الطماطم والبطاطس مع الاستمرار في التقليب.
  • يضاف الماء للمزيج ويترك حتى يغلي.
  • تضاف البازلاء ومعجون الطماطم والكزبرة والملح والبهارات واللومي الأسود، ويقلب المزيج ثم يترك على نار هادئة حتى ينضج.
  • يسكب في أطباق عميقة ويقدم ساخنا.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على مئة سعر حراري.

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المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي