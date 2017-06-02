طعام وصيام.. الهريس
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها في فيسبوك وصفة صحية للهريس، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.
– قطعة متوسطة من اللحم (تقطع قطعا متوسطة).
– كوب واحد من القمح المنزوع القشرة (حب).
– ملعقتان صغيرتان من الملح.
– ملعقة كبيرة من السمن البلدي.
– 3 أكواب من الماء المغلي (تضاف أثناء الطبخ).
الطريقة:
– يغسل اللحم جيدا وكذلك القمح، ويوضع الخليط في قدر (خاص لطبخ الهريس) ويغطى بـ4 أكواب ماء. ثم يوضع على النار حتى يغلي، ثم تخفض النار مع التحريك المتكرر.
– بعد حوالي ساعة ونصف الساعة إلى ساعتين، يضاف الماء المغلي (لو تشربت كمية الماء الأولى) ويترك الهريس لمدة لا تقل عن ساعتين على نار هادئة.
– قبل التقديم بحوالي نصف ساعة، يرفع الغطاء ويضاف الملح ويقلب المزيج.
– تصب الشوربة المتكونة على سطح الهريس في وعاء خاص.
– يضرب الهريس بالمضرب الخشبي ليمتزج اللحم بالحب تماماً، وتضاف الشوربة أثناء الضرب حتى يصل الهريس إلى القوام المناسب.
– يسكب في أطباق عميقة ويدهن السطح بالسمن البلدي ويقدم ساخناً.
ويحتوي مئة غرام من الطبق على 76 سعرا حراريا.