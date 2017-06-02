طعام وصيام.. المقلوبة

المقلوبة طبق فلسطيني أخذ اسمه من طريقة طبخه، حيث يصف الدجاج والخضار في قعر الطنجرة، ثم يوضع فوقه الأرز ثم يطبخ، وعند نضوجها يتم سكب الطنجرة (قلبها) فيصبح الدجاج والخضار في الأعلى والأرز تحته.

والمقلوبة مصدر للكربوهيدرات، فهي تحتوي الخضار والأرز، كما أنها تزود الجسم بالبروتين من الدجاج، بالإضافة إلى الدهون من الدجاج والزيت المستخدم والمكسرات المقلية في التحضير.

وللحصول على مقلوبة صحية ينصح بالتالي:

– قلي الخضار بأقل كمية ممكنة من الزيت.

– تصفية الخضار المقلي من الزيت.

– شوي الدجاج عوضا عن قليه.

-تقديم المقلوبة مع السلطة الطازجة حتى يشعر الشخص بالشبع ولا يتناول كمية كبيرة من الطبق.

– يمكن تناول اللبن مع المقلوبة، مما يزود الجسم بالكالسيوم.

المقادير (لشخصين):

– قطعتا دجاج.

– ثلاثمئة غرام أرز (ثلاثة أكواب).

– قرنبيط.

– حبة جزر.

– حبة بطاطا.

– حبة ليمون.

– بصلة صغيرة.

-زيت الذرة.

– فلفل أسود.

– حب الهيل.

– كبش قرنفل.

– رشة صغيرة من الكمون.

– رشة صغيرة من الزنجبيل.

طريقة التحضير:

– ينقع الأرز في وعاء، ويضاف إليه الماء البارد لمدة ربع ساعة.

– تغسل الخضار وتقطع.

– تقلى الخضار.

– ينظف الدجاج بالليمون والملح، وتضاف البهارات.

– يحمر الدجاج.

– وضع ماء مغلي، ومن ثم يضاف الدجاج، وبعدها ينتظر خمس دقائق.

– تقطع البصلة وتضاف التوابل إليها، وتضاف جميعا إلى الدجاج حتى تنضج.

– ينشل الأرز المنقوع من الماء.

– يوضع قليل من الأرز في قعر الطنجرة، ويضاف الدجاج والخضار، ثم الأرز المتبقي.

– تصفى مرقة الدجاج، ويضاف منها كوبان ونصف إلى الطنجرة، ونضعها على النار لمدة عشر دقائق، ثم تخفض النار، وتترك ربع ساعة أو حتى يتشرب الأرز الماء وتصبح جاهزة للكل.

ويمكن تزيين المقلوبة باللوز والصنوبر المقلي عند التقديم.