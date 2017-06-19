طعام وصيام.. شراب الزبيب

شراب الزبيب يُعد هو من أشهر المشروبات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، ويصنع من الزبيب (العنب المجفف).

يُغسَل الزبيب في البداية جيدا لإزالة ما علق به من أتربة وشوائب، ثم يترك في الماء حتى يصبح لينا.

وبعد ذلك يتم إدخال الزبيب في آلات خاصة لتقطيعه، ويُحصَل منه على عجينة الزبيب.

توضع عجينة الزبيب في الماء حتى تذوب كاملة، ثم يوضع الشراب في أكياس حتى يُصفّى.

ويتميز شراب الزبيب بمذاق طيب يجذب الناس إليه خصوصا في الصيف.

ويتميز الزبيب وشرابه بغناه بالسكر، ولذلك يجب الاعتدال في تناوله أو شربه وخاصة من مرضى السكري.

كما أن الزبيب يلتصق بالأسنان، ولذلك يجب الحرص على تنظيفها بعد تناوله لإزالته حتى لا يؤدي لتسوسها.