طعام وصيام.. الثريد

يعتبر الثريد ملك الأطباق على المائدة القطرية التي تتميز بغناها خلال شهر رمضان وتنوعها.

ويرى محبو الثريد فيه غذاء متكاملا، فهو يحتوي على البروتين من اللحم أو الدجاج، وعلى الخضار، وعلى النشويات من خبز الرقاق.

ويتم وضع البصل والثوم والخضار المتوفرة مثل الكوسا والبطاطا وغيرها، وتطهى في الزيت.

بعد ذلك يضاف اللحم أو الدجاج، والبهارات، وتترك حتى تنضج تماما ويصبح اللحم طريا.

ثم يوضع خبز الرقاق المكسر في طبق التقديم، ثم يسكب الثريد فوقه، ويقدم ساخنا.