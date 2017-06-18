طعام وصيام.. فتة الدجاج

ما رأيك بطبق من فتة الدجاج؟ نقدم لك هنا وصفة صحية ومبتكرة لهذا الطبق اللذيذ، بلحم صدر الدجاج الذي يمتاز بأنه قليل الدهن.

ونشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة صحية لطبق فتة الدجاج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مقادير الطبق:

رغيف خبز أسمر.

ثلاثة صدور دجاج فيليه (300 غرام).

كوبان من اللبن الخالي الدسم.

ملعقتا طعام من الطحينية.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

نصف كوب من مرق الدجاج.

ثلاثة ملاعق طعام من عصير الليمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

ملح بحسب الرغبة، ويجب ألا يتعدى ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

يقطع الخبز إلى مربعات صغيرة ثم يحمص في الفرن ويصف في قالب التقديم.

يضاف نصف كوب مرق الدجاج إلى الخبز.

يقطع الدجاج إلى قطع صغيرة بعد طهوه، ويتبل بالملح والكمون، ثم يصف فوق الخبز.

تحضر الصلصة عبر خلط اللبن مع الطحينية وعصير الليمون والثوم، ثم يخفف بقليل من مرق الدجاج.

تسكب الصلصة فوق الدجاج.

يزين الطبق بالصنوبر والحمص والسماق والبقدونس المفروم، ويقدم ساخنا.

ويحتوي مئة غرام من هذا الطبق على 114 سعرا حراريا.