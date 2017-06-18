طعام وصيام.. الكنافة النابلسية

تعد الكنافة النابلسية من أشهر الحلويات في فلسطين، وتنسب إلى مدينة نابلس وإن لم تكن حكرا عليها، ووفقا للبعض فإنها تتربع على عرش الحلويات في المناسبات والأفراح وأيضا في شهر رمضان المبارك.

وتصنع الكنافة من نوع خاص من العجين يكون على شكل خيوط رفيعة (مثل الشعيرية)، ويصنع من الطحين.

والكنافة تعدا مصدرا للنشويات من الطحين والسكر (من شراب السكر "القطر") والدهون من السمن والجبن، والبروتينات والكالسيوم من الجبن.

وعموما تحتوي الكنافة النابلسية على قرابة 400 سعر حراري لكل مئة غرام، منها جزء من السكر.

وللتقليل من السعرات الحرارية فيها يمكن استعمال المحلي الصناعي مثل السكرين أو الأسبارتام بعد إذابته في الماء لتحليتها، عوضا عن السكر. كما يمكن تقليل ما يضاف إليها من السمن.

وينصح بالاعتدال في تناول الكنافة وخاصة في رمضان، لأن البعض يقول إن محتواها العالي من السكر قد يجعلك تشعر بالعطش.

التحضير: