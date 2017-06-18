طعام وصيام.. الإوز التركي

يعد لحم الإوز من أشهر الأطباق في ولايتي قارص وأرداهان شرقي تركيا، ويشهد إقبالا كبيرا عليه في رمضان. وهنا نقدم معلومات غذائية عنه ونصائح لتحضيره.

وعادة يستهلك لحم الإوز في فصل الشتاء، لكن مع تطور وسائل حفظ اللحوم بات وجبة مفضلة في الصيف أيضا.

ويذبح الإوز بعد هطول الثلوج للحصول على أفضل طعم، وعقب تمليح لحمه وتجفيفه يوضع في ثلاجات لاستهلاكه خلال الصيف.

وتحتوي 100 غرام من لحم الإوز بالجلد المشوي على 305 سعرات حرارية، أما لحم الإوز المنزوع الجلد فتحتوي 100 غرام مشوية منه على 238 سعرا حراريا.

ولتقليل محتوى لحم الإوز من السعرات ينصح بنزع الجلد، ويمكن تقديمه أيضا مع الخضار والأرز حتى يحصل الشخص على قدر من النشويات والألياف الغذائية. كما ينصح بتقليل ما يضاف إليه من ملح، خاصة المحفوظ لأنه مملح بالفعل.

وقالت نوران أوزيلماز -التي تملك مطعما للحم الإوز في مدينة قارص- إن هذا النوع من الطعام يعد من المأكولات التقليدية في المنطقة.

وأوضحت أنه في الماضي كان تناول لحم الإوز شائعا في القرى والمنازل، لكن مع مرور الوقت احتل الإوز مكانة مرموقة في المطاعم أيضا.

وذكرت أن هناك إقبالا كبيرا على لحم الإوز من خارج الولاية، حيث يشحنونه بحسب الطلب إلى مدن عدة، في مقدمتها إسطنبول وإزمير وأنقرة وأنطاليا وأضنة.

بدوره قال حكمدار بايدار -مدير فندق يالنز جام في أرداهان- إن لحم الإوز يعد وجبة لا يمكن الاستغناء عنها في الولاية، وأفاد بأنه في كثير من الأحيان يطلب معظم النزلاء في الفندق تناول لحم الإوز.

وأكد بايدار أن لحم الإوز يعد من الأطباق المفضلة على مائدة الإفطار في رمضان في مطعم الفندق.