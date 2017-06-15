طعام وصيام.. مسقعة بامية

هل تحب البامية؟ نقدم لك هنا وصفة صحية ومبتكرة لطبق مسقعة البامية، مع منقوع التمر الهندي لمزيد من النكهة.

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة صحية ومبتكرة لطبق مسقعة البامية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.

مقادير الطبق:

نصف كيلو بامية (كوبان).

ثلاثة أرباع كوب بصل مفروم.

كوب طماطم مفرومة.

فلفل أخضر حار.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

ملعقتا طعام من التمر الهندي.

4 ملاعق طعام من معجون طماطم.

ملعقتا طعام من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الناعمة.

4 أكواب ماء ساخن.

ملح حسب الرغبة، ويجب أن لا تتعدى الكمية ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

يذوب التمر الهندي في نصف كوب ماء ساخن ثم يصفى.

يحمّر البصل والثوم في الزيت، ثم تضاف الطماطم ومعجون الطماطم والفلفل، وتقلب على النار حتى تذبل الطماطم، ثم تتبل بالملح والكزبرة.

تضاف البامية ومنقوع التمر الهندي المصفى وبقية الماء الساخن ويترك على نار متوسطة الحرارة حتى يتكثف قوام المرق، ويقدم ساخنا.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 114 سعرا حراريا.