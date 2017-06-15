طعام وصيام.. فتوتشيني بالسلق

الفتوتشيني نوع من أنواع المعكرونة "الباستا"، وينتمي إلى مجموعة النشويات. ونقدم هنا وصفة صحية له تأتي مع الخضار وزيت الزيتون.

وقالت اختصاصية التغذية العلاجية عائشة صقر إن النشويات (كربوهيدرات) مصدر الطاقة الأساسية في غذائنا، ويجب أن تشكل 50-60% من مصدر الطاقة في غذائنا، مع ضرورة عدم الإفراط فيها.

المكونات:

500 غرام من باستا الفتوتشيني الكاملة (التي تأتي مع الألياف).

500 غرام من السلق الأخضر الطازج.

250 غراما من الفطر.

حبة بصل صغيرة ناعمة.

5 فصوص ثوم مفرومة ناعمة.

100 غرام زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة، وينصح بتقليله.

فلفل أسود.

الطريقة: