طعام وصيام.. الجلاب

الجلاب من المشروبات الرمضانية المشهورة في بلاد الشام، ويحضر بعدة طرق، وهو يروي عطش الصائمين ويزودهم بالسعرات الحرارية.

وتشمل مكونات الجلاب:

الزبيب.

دبس العنب أو التمر.

مطيبات تضاف إلى الشراب مثل ماء الورد.

السكر.

ماء.

ينقع الزبيب ويطحن، ثم يضاف له الدبس ويغلى، ويضاف السكر وماء الورد.

ويقدم الجلاب باردا، كما قد يزين عند تقديمه بالصنوبر، مما يزيد من محتواه من السعرات الحرارية.

تجدر الإشارة إلى أن هناك وصفات مختلفة للجلاب، إذ قد يستعمل فيه التمر ودبسه أيضا.