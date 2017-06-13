طعام وصيام.. داود باشا

في شهر رمضان يحتاج الجسم إلى البروتينات، وخاصة الأشخاص الذين يمارسون الرياضة والأطفال في طور النوم، وهذا ما يقدمه طبق "داود باشا".

ويعتمد هذا الطبق على اللحم المفروم والخضار والطماطم، ويمكن تقديمه مع الأرز، كما يمكن أكله مع الخبز، أو وحده إذا كان الشخص يريد أن يقلل مأخوذه من النشويات.

المقادير:

نصف كيلو لحم مفروم ناعم.

٤ حبات طماطم.

ملعقتان كبيرتان معجون الطماطم.

حبة بطاطا.

حبة جزر.

حبة فلفل حلو.

حبة بصل.

التحضير:

يشكل اللحم على شكل كرات صغيرة.

تقلى كرات اللحم في الزيت وتوضع جانبا.

تقطع البطاطا والجزر والفلفل الحلو والبصل بشكل طولي ورفيع.

يقلى البصل مع الزيت ثم تضاف باقي الخضار ما عدا الطماطم وتقلب جيدا حتى تقترب من النضوج ثم تضاف كرات اللحم.

تقطع الطماطم وتخفق بالخلاط مع كوب من الماء ورشة من الملح وملعقتان من معجون الطماطم، ثم تضاف للحم والخضار وتترك على نار هادئة حتى يتجانس الخليط ويصبح كثيفا.

ويقدم الطبق مع الأرز بالشعيرية.