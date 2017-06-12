طعام وصيام.. فتة الحمص

هل تحب فتة الحمص؟ نقدم لك هنا وصفة صحية لهذا الطبق، الذي يزودك بالبروتين النباتي والكربوهيدرات .. استمتع.

ونشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها في فيسبوك وصفة صحية لفتة الحمص، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك، تعرف عليها هنا.

ومقاديرها:

رغيف خبز أسمر.

2 كوب حمص مسلوق.

نصف كوب لبن (روب) خالي الدسم.

نصف ملعقة شاي ثوم مهروس.

2 ملعقة طعام طحينة.

2 ملعقة طعام عصير ليمون.

2 ملعقة طعام زيت زيتون.

نصف ملعقة شاي كمون ناعم.

نصف ملعقة طعام بقدونس مفروم.

كوب طماطم مفروم.

ملح حسب الرغبة، ويجب ألا تتعدى الكمية ربع ملعقة صغيرة.

للزينة:

ملعقة طعام صنوبر محمص.

نصف كوب رمان.

ملعقة شاي سماق.

الطريقة:

يقطع رغيف الخبز الأسمر إلى مربعات صغيرة ثم يحمص بالفرن.

يخلط اللبن مع الثوم والطحينة وعصير الليمون، ثم يتبل بالملح والكمون.

يوضع الخبز المحمص في قاع الوعاء التقديم، ثم يوضع الحمص والطماطم والبقدونس.

يسكب خليط اللبن والطحينة وعصير الليمون، ثم زيت الزيتون.

يزين الطبق بحب الرمان والسماق والصنوبر، ويقدم في الحال.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 127 سعرا حراريا.