طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. بابا غنوج

صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الاولية على الفيسبوك .. بابا غنوج
آخر تحديث: 26/2/202305:34 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة صحية ومبتكرة لطبق بابا غنوج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ تعرف عليها هنا.

مقادير الطبق:

  • رغيف خبز أسمر مقطع مربعات.
  • 4 قطع باذنجان مشوية متوسطة الحجم.
  • نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
  • 3 ملاعق طعام من البقدونس المفروم.
  • نصف كوب من الطماطم المفرومة.
  • ثلث كوب من البصل المفروم.
  • ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.
  • ثلث كوب من زيت الزيتون.
  • ثلث كوب من عصير الليمون.
  • ملعقة صغيرة من السماق.
  • ملح حسب الرغبة، ويجب أن لا تتعدى الكمية ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

  • يخلط الباذنجان مع باقي المكونات ثم يسكب في طبق التقديم.
  • يزين الطبق بمكعبات الخبز الأسمر والسماق ثم يقدم.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 108 سعرات حرارية.

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي