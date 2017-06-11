طعام وصيام.. بابا غنوج
آخر تحديث: 26/2/202305:34 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة صحية ومبتكرة لطبق بابا غنوج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ تعرف عليها هنا.
مقادير الطبق:
- رغيف خبز أسمر مقطع مربعات.
- 4 قطع باذنجان مشوية متوسطة الحجم.
- نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.
- 3 ملاعق طعام من البقدونس المفروم.
- نصف كوب من الطماطم المفرومة.
- ثلث كوب من البصل المفروم.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.
- ثلث كوب من زيت الزيتون.
- ثلث كوب من عصير الليمون.
- ملعقة صغيرة من السماق.
- ملح حسب الرغبة، ويجب أن لا تتعدى الكمية ربع ملعقة صغيرة.
طريقة التحضير:
- يخلط الباذنجان مع باقي المكونات ثم يسكب في طبق التقديم.
- يزين الطبق بمكعبات الخبز الأسمر والسماق ثم يقدم.
ويحتوي مئة غرام من الطبق على 108 سعرات حرارية.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي