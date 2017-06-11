طعام وصيام.. بابا غنوج

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر على صفحتها بموقع فيسبوك وصفة صحية ومبتكرة لطبق بابا غنوج، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك؛ تعرف عليها هنا.

مقادير الطبق:

رغيف خبز أسمر مقطع مربعات.

4 قطع باذنجان مشوية متوسطة الحجم.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

3 ملاعق طعام من البقدونس المفروم.

نصف كوب من الطماطم المفرومة.

ثلث كوب من البصل المفروم.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

ثلث كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من السماق.

ملح حسب الرغبة، ويجب أن لا تتعدى الكمية ربع ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير:

يخلط الباذنجان مع باقي المكونات ثم يسكب في طبق التقديم.

يزين الطبق بمكعبات الخبز الأسمر والسماق ثم يقدم.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 108 سعرات حرارية.