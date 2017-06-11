طعام وصيام.. الفخارة

يعد طبق "الفخارة" من الأطباق الصحية لاعتماده على الخضار مع اللحم أو الدجاج، واستخدام كمية قليلة من الدهون.

ويزود الطبق الجسم بالألياف الغذائية من الخضار، وبالبروتين الحيواني من اللحم أو الدجاج، ويمكن تناوله لوحده أو مع الأرز.

وأخذ الطبق اسمه من طهوه بالفرن في وعاء من الفخار.

المقادير:

فلفل حلو.

فاصولياء.

بطاطا.

كوسا.

جزر.

بصل.

ثوم.

بهارات.

ملح.

حب هيل مطحون.

فلفل أسود.

بهار مشكل.

قطعة لحم أو دجاج.

التحضير:

تخلط جميع المقادير دون اللحم.

يوضع جزء من المقادير في وعاء الفخار.

يوضع اللحم أو الدجاج.

تضاف إليه كمية الخضار المتبقية، ويضاف إليها ملعقة من السمن.

يحكم إغلاق الوعاء بالقصدير، ثم توضع الفخارة في الفرن ثلاث ساعات بدرجة حرارة 180 درجة مئوية.