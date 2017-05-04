فصائل الدم.. ما أنواعها ومتى تؤثر على الحمل؟

في اليابان، هناك نظرية مزعومة حول شخصية فصيلة الدم، وتدعي النظرية أن فصيلة الدم هي مؤشر مهم لشخصية الشخص. وتم تقديمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل عالم النفس توكيجي فوروكاوا.

ما فصائل الدم، وأي فصائل الدم تعد مستقبلا عاما، وما نسب فصائل الدم، وما فصائل الدم النادرة، وهل هناك علاقة بين فصائل الدم والغذاء؟

ما فصائل الدم؟

فصائل الدم (Blood Type) (وتعرف أيضا بمجموعات أو أنواع الدم) آلية لتصنيف أنواع الدم، ويتم إجراؤها لتحديد نوع الدم الذي يمكن للشخص أن يستقبله، وعند التبرع بالأعضاء.

ويعتمد نوع فصيلة الدم على وجود أو عدم وجود بروتينات معينة على خلايا الدم الحمراء، وهذه البروتينات تسمى مولدات الضد "أنتيجين" (antigen)، وتتحدد فصيلة الدم بالوراثة من الأبوين.

أنواع فصائل الدم

هناك تصنيفان لفصائل الدم، ويتداخلان:

– ABO: حيث توجد 4 فصائل للدم، وهي فصيلة O، وفصيلة A وفصيلة B، وفصيلة AB.

– Rh: حيث يوجد نوعان، موجب العامل الرايزيسي (Rh-positive blood)، وسالب العامل الرايزيسي (Rh-negative).

وتكون فصيلة الدم لدى كل شخص مزيجا من التصنيفين، مثل A موجب العامل الرايزيسي، وO سالب العامل الرايزيسي.

أي فصائل الدم تعد مستقبلا عاما؟

فصيلة دم AB الموجب +Rh تستقبل من جميع الأنواع.

فصيلة دم AB السالب -Rh تستقبل من جميع أنواع السالب.

فصائل الدم والتبرع

وتتم معرفة فصيلة الدم لتحديد نوع الدم الذي يمكن للشخص استقباله عند نقل الدم، أو نقل الأعضاء، فإذا لم يكن الدم المنقول ملائما فإن جهاز المناعة يعده جسما غريبا ويهاجمه، مما يقود لمضاعفات.

وبناء على نوع دمك، فإن نوع الدم الذي يمكن نقله لك هو التالي:

إذا كانت فصيلة دمك موجب العامل الرايزيسي +Rh فأنت تستقبل من +Rh الموجب و -Rh السالب، مع مراعاة نوع ABO.

إذا كانت فصيلة دمك سالب العامل الرايزيسي -Rh فأنت تستقبل من السالب -Rh فقط، مع مراعاة نوع ABO.

فصيلة دم A تستقبل فقط من A وO، مع مراعاة العامل الرايزيسي.

فصيلة دم B تستقبل فقط من B وO، مع مراعاة العامل الرايزيسي.

فصيلة دم AB تستقبل من جميع الأنواع، مع مراعاة العامل الرايزيسي.

فصيلة دم O تستقبل من O فقط، مع مراعاة العامل الرايزيسي.

فصيلة دم O سالب العامل الرايزيسي تعطي لجميع أنواع فصائل الدم.

فصيلة دم O موجب العامل الرايزيسي تعطي لجميع أنواع فصائل الدم الموجب.

فصائل الدم والزواج

فصيلة الدم لا تؤثر على قدرتك على الزواج السعيد والسليم والمحافظة عليه، وذلك وفقا لتقرير في موقع هيلث لاين healthline. هناك بعض الحالات بشأن توافق فصيلة الدم في حال إنجاب أطفال، ولكن هناك خيارات أثناء الحمل يمكن أن تساعد في مواجهة هذه المخاطر، سنتحدث عنها في الفقرة التالية.

من الضروري معرفة فصيلة دم زوجك/زوجتك، إذ قد تحتاج أن تتبرع بالدم لهم في حالات الطوارئ.

فصائل الدم والحمل

أحد الاختبارات الأولى التي يجب أن تتوقعها المرأة الحامل هو فحص فصيلة الدم. يتحقق هذا الاختبار من فصيلة دمها والعامل الرايزيسي. قد يلعب العامل الرايزيسي الخاص بالحامل دورا في صحة طفلها، لذلك من المهم معرفة هذه المعلومات في وقت مبكر من الحمل، وذلك وفقا لموقع كيدز هيلث (kidshealth).

إذا حملت امرأة تحمل عامل رايزيسي سالبا من زوجها ذي العامل الرايزيسي الموجب، فقد يكون دم الجنين موجب العامل الرايزيسي، وذلك موروث من الأب. فحوالي نصف الأطفال المولودين لأم سلبية العامل الرايزيسي وأب إيجابي العامل الرايزيسي سيكونون إيجابيي العامل الرايزيسي.

عادة لا يمثل عدم توافق العامل الرايزيسي مشكلة إذا كان هذا هو الحمل الأول للأم، ذلك لأن دم الطفل لا يدخل عادة الدورة الدموية للأم أثناء الحمل.

لكن أثناء الولادة، يمكن أن يختلط دم الأم والطفل. إذا حدث هذا، فإن جسم الأم يتعرف على بروتين العامل الرايزيسي Rh على أنه مادة غريبة، وعندها قد تبدأ في صنع أجسام مضادة ضد بروتين Rh.

يمكن أن تتعرض النساء الحوامل ذوات العامل الرايزيسي السالب إلى بروتين Rh الذي قد يتسبب في إنتاج الأجسام المضادة بطرق أخرى أيضا. وتشمل:

عمليات نقل الدم بدم إيجابي العامل الرايزيسي.

الإجهاض.

الحمل خارج الرحم.

متى يكون الطفل في خطر؟

تكون الأجسام المضادة لـRh غير ضارة حتى حدوث الحمل الثاني أو لاحقا، إذا حملت الأم بطفل آخر يحمل العامل الرايزيسي الموجب فستتعرف أجسامها المضادة على بروتينات العامل الرايزيسي الموجودة على سطح خلايا دم الطفل على أنها غريبة، وستنتقل أجسامها المضادة إلى مجرى دم الطفل وتهاجم تلك الخلايا.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انتفاخ خلايا الدم الحمراء لدى الطفل وتمزقها. يعرف هذا بمرض الانحلالي أو مرض Rh لحديثي الولادة (Rh disease of the newborn)، الذي يمكن أن يجعل تعداد دم الطفل منخفضا جدا.





كيف يتم علاج عدم توافق العامل الرايزيسي؟

إذا كانت المرأة الحامل سالبة العامل الرايزيسي وهناك احتمالية لحدوث عدم توافق العامل الرايزيسي (لأن زوجها إيجابي العامل الرايزيسي)، فإن الأطباء يعطونها حقنتين من الغلوبيولين المناعي للعامل الريسوسي (Rh immune-globulin) خلال حملها الأول. وسوف تحصل على:

الحقنة الأولى في الأسبوع الـ28 من الحمل.

الحقنة الثانية خلال 72 ساعة من الولادة.

ويعمل الغلوبيولين المناعي للعامل الريسوسي مثل اللقاح، ويمنع جسم الأم من صنع أي أجسام مضادة لـRh يمكن أن تسبب مشاكل صحية خطيرة لحديثي الولادة أو تؤثر على الحمل في المستقبل.

قد تحصل المرأة أيضا على جرعة من الغلوبيولين المناعي للعامل الرايزيسي إذا تعرضت للإجهاض أو بزل السلى أو أي نزيف أثناء الحمل.

إذا وجد الطبيب أن المرأة قد طورت بالفعل أجساما مضادة لـRh، فستتم مراقبة حملها عن كثب للتأكد من أن هذه المستويات ليست عالية جدا.

في حالات نادرة، إذا كان عدم التوافق شديدا وكان الطفل في خطر، يمكن للطفل إجراء عمليات نقل دم خاصة تسمى عمليات نقل الدم إما قبل الولادة (عمليات نقل الجنين داخل الرحم) أو بعد الولادة. عمليات نقل الدم تستبدل بدم الطفل خلايا دم سلبية العامل الرايزيسي. ويعمل هذا على استقرار مستوى خلايا الدم الحمراء وتقليل الضرر الناجم عن الأجسام المضادة لعامل الريس في مجرى دم الطفل.

عمليات نقل الدم

يمكن أن يؤدي نقل النوع الخاطئ من منتج الدم إلى تفاعل سام قاتل، وفي التالي تفصيلات نقل الدم لفصائل الدم المختلفة.

إذا كان لديك فصيلة دم AB +، فأنت متلق عالمي ويمكنك تلقي خلايا الدم الحمراء من جميع المتبرعين.

إذا كان لديك فصيلة الدم O-، فأنت متبرع عالمي ويمكنك التبرع بخلايا الدم الحمراء لأي شخص.

إذا كان لديك فصيلة دم A، فيمكنك تلقي خلايا الدم الحمراء من فصيلة دم A أو O.

إذا كان لديك فصيلة دم B، فيمكنك تلقي خلايا الدم الحمراء من فصيلة دم B أو O.

يمكن إعطاء Rh + أو Rh- دم لأولئك الذين لديهم Rh +، ولكن إذا كنت من Rh-، يمكنك فقط تلقي من Rh-.

نسب فصائل الدم

وفقا لكلية ستانفورد للطب في الولايات المتحدة:

يمثل الأشخاص ذوو فصيلة الدم O + حوالي 37.4% من السكان البالغين.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم O- يمثلون حوالي 6.6% من السكان البالغين.

يمثل الأشخاص ذوو فصيلة الدم A + حوالي 35.7% من السكان البالغين.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم A- يمثلون حوالي 6.3% من السكان البالغين.

يمثل الأشخاص ذوو فصيلة الدم B + حوالي 8.5% من السكان البالغين.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم B- يمثلون حوالي %1.5% من السكان البالغين.

يمثل الأشخاص ذوو فصيلة الدم AB + حوالي 3.4% من السكان البالغين.

الأشخاص ذوو فصيلة الدم AB- يمثلون حوالي 0.6% من السكان البالغين.

فصائل الدم والشخصية

في اليابان، هناك نظرية مزعومة حول شخصية فصيلة الدم، وتدعي النظرية أن فصيلة الدم هي مؤشر مهم لشخصية الشخص. وتم تقديمها في عشرينيات القرن الماضي من قبل عالم النفس توكيجي فوروكاوا.

تقترح النظرية أن لكل فصيلة دم سمات شخصية محددة:

A حسن التنظيم.

B أناني.

O متفائل.

AB غريب الأطوار.

مع ذلك ووفقا لدراسة أجريت عام 2015، لا يوجد إجماع علمي على أي علاقة بين سمات الشخصية أو توافق الزواج وفصائل الدم.

فصائل الدم والغذاء

وفقا لتصريحات لاختصاصي التغذية في مؤسسة حمد الطبية في قطر الدكتور رائد العلاوين لبرنامج عيادة الجزيرة، فإنه لا توجد أي علاقة بين فصيلة الدم واتباع نظام غذائي معين، وما يشاع بشأن هذا الموضوع غير صحيح ولا يوجد له أي أساس علمي.

فصائل الدم النادرة

يعرف الجميع فئات الدم "إيه" (A) و"بي" (B) و"أو" (O) سلبي أو إيجابي، لكن ثمة فصائل دم أخرى كثيرة، بينها ما هو نادر جدا. ويشمل التصنيف التقليدي "إيه بي أو" (ABO) مع نظام "ريسوس" (Rh) الإيجابي أو السلبي 8 مجموعات تتوافق مع 98% من متطلبات نقل الدم: "إيه +" و"إيه -" و"بي +" و"بي -" و"إيه بي +" و"إيه بي -" و"أو +" و"أو -".

لكن هذا التصنيف لا يكفي ليعكس التنوع الحقيقي لفصائل الدم؛ إذ يوجد في الواقع 380 فصيلة، بما في ذلك 250 تعد نادرة، تم إحصاؤها وفق طرق تصنيف أخرى، وذلك وفقا لتقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية.

لذلك يمكن أن يكون المرء حاملا فئة دم نادرة حتى لو تم تصنيفه ضمن إحدى الفئات الثماني الكلاسيكية، ويتطلب اكتشاف ذلك إجراء تحليلات متعمقة للخصائص الجينية الدقيقة.

وبعض المجموعات نادرة للغاية، وهذه الحال مع فئة الدم المسماة "بومباي" (واحد من كل مليون شخص في أوروبا) أو "ريسوس معدوم" (نحو 50 فردا في العالم).

وأوضح البروفيسور جاك شياروني، من مؤسسة الدم الفرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية، أن المجموعات النادرة "يتم تحديدها من خلال عنصرين: تواترها أقل من 0.4% لدى عموم السكان، إضافة إلى عدم وجود بديل لنقل الدم".

في فرنسا، حيث المجموعات النادرة موجودة لأسباب وراثية بشكل أساسي لدى الأشخاص من ذوي الجذور الأفريقية (بما يشمل أفريقيا وجزر الأنتيل أو المحيط الهندي)، وحسب مؤسسة الدم الفرنسية هناك ما بين 700 ألف ومليون شخص من أصحاب فئات الدم النادرة. ووحدهم 10% من هؤلاء على دراية بالموضوع.

تنوع أكبر في أفريقيا

في حالة نقل الدم يجب أن يتلقى هؤلاء الأشخاص دما قريبا قدر الإمكان من دمهم؛ لأنه مهما كانت فئة الدم لدينا، فإن عدم التوافق "يجعل عملية النقل غير فعالة بالحد الأدنى، أو حتى يمكن أن يؤدي ذلك في أسوأ الأحوال إلى الموت"، وفق شياروني.

وتأتي خصوصية فصيلة الدم لمنطقة جغرافية معينة نتيجة تكيف الإنسان مع بيئته الذي صاغ خصائصها الوراثية على مر القرون.

وأكد شياروني أن "التنوع الجيني أكبر في أفريقيا، حيث السكان موجودون منذ زمن أبعد لأن البشر ظهروا هناك".

ويرتبط الانتشار العالمي لفصائل الدم هذه بالهجرة، وسكان جميع المناطق معنيون بذلك، ويستشهد شياروني بمجموعة موجودة في أوراسيا "يترابط توزيعها بالتوسع المغولي في القرن الـ13".

المجموعة التي تكون نادرة في مكان ما قد لا تكون بالضرورة كذلك في مكان آخر. وقال شياروني "الريسوس لدي سلبي، وفي الصين أنا من الأشخاص الذين لا يمكنهم تلقي دم"، لأن هذه الخاصية نادرة هناك في حين أنها تخص 15% من الأوروبيين.

وبسبب نقص المخزون، قد يكون من الضروري استيراد الدم النادر؛ وهذا ما حدث أخيرا لطفل كان سيخضع لعملية زرع نخاع في فرنسا وتم إحضار دم له من الولايات المتحدة.

تجنب الوصم

يمكن اكتشاف شخص يحمل فئة دم نادرة عن طريق الصدفة، أثناء إجراء فحص ما قبل نقل الدم أو أثناء حملة فحوص تشخيص. ويتم الاتصال عندها بأقربائه لأنه من المحتمل أن تكون لديهم فصيلة الدم نفسها.

وتسجل احتياجات ملحة بشكل خاص على صعيد مرضى فقر الدم المنجلي، وهو مرض يصيب الدم بشكل أساسي، ويصيب الأشخاص من أصل أفريقي، ويتطلب عمليات نقل دورية.

تعاني ليتيسيا دوفوا (31 عاما) المنحدرة من جزر الأنتيل من هذا المرض، ولديها فصيلة دم نادرة، رغم تصنيفها ضمن فئة "بي +".

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية "منذ عامين رفض جسدي دما من فئة بي إيجابي لم يكن يتوافق تماما مع فئة دمي".

وأضافت الشابة -التي تدعم جمعيتها "دريباكير" المرضى- "يسبب مرض فقر الدم المنجلي مضاعفات في العظام، مع الحاجة إلى المزيد من العمليات الجراحية ونقل الدم. قدرتي على المشي تعود جزئيا إلى عمليات نقل الدم".

وتعد مسألة فئات الدم النادرة قضية حساسة، ويمكن أن تفسح المجال لتفسيرات عرقية، وحتى عنصرية، تستنتج خطأ أن الدم بين السود والبيض غير متوافق.

وأكد شياروني "ضرورة تجنب وصمة العار. كل يوم لدينا سكان أوروبيون يتلقون دما من متبرعين من أصل أفريقي والعكس صحيح".