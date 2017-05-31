طعام وصيام.. باذنجان مع الجبنة

هل تحب الباذنجان؟ في شهر رمضان نقدم لك هذه الوصفة اللذيذة للاستمتاع به بعد الصيام، والاستفادة من ميزاته الغذائية، مع إضافة الجبن للحصول على الكالسيوم المفيد للعظام.

ونشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية للباذنجان مع الجبنة، وتشمل المكونات:

– 2 حبة باذنجان متوسطة الحجم (300 غرام).

– نصف قالب جبن بلدي (150 غراما).

– 28 ورقة ريحان (5 غرامات).

– ملعقة طعام زيت ذرة.

الطريقة:

– يقطع الباذنجان على شرائح رقيقة طويلة (28 شريحة).

– تمسح شرائح الباذنجان بالزيت بواسطة الفرشاة.

– تشوى شرائح الباذنجان داخل فرن أو على شواية كهربائية حتى تحمر.

– يقطع الجبن إلى شرائح طولية بعرض 2 سنتيمتر.

– تحشى كل شريحة باذنجان بشريحة جبن وورقة ريحان، ثم تلف على شكل لفافة وتصف في صينية ثم تشوى في الفرن لمدة 10 دقائق.

ويحتوي مئة غرام من الطبق على 65 سعرا حراريا.