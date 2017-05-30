طعام وصيام.. فيليه السمك
آخر تحديث: 26/2/202306:53 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لفيليه السمك، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.
وتشمل المكونات:
-5 قطع فيليه سمك (نصف كيلوغرام).
– ثلث كوب عصير ليمون.
– ملعقتا شاي ثوم مهروس.
– ملعقتا طعام كزبرة مفرومة.
– نصف ملعقة شاي فلفل أسود.
– نصف ملعقة شاي دراسين.
– نصف ملعقة شاي كمون.
– ملح حسب الرغبة.
أما الطريقة فهي كالتالي:
-يخلط عصير الليمون مع الكزبرة والثوم والملح والفلفل الأسود والدراسين والكمون.
-يسكب الخليط على السمك ويترك في الثلاجة لمدة ساعة.
-يشوى السمك على الفحم أو على الشواية الكهربائية حتى ينضج.
– يقدم الطبق ساخنا.
ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 81 سعرا حراريا.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي