طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. فيليه السمك

SYDNEY, AUSTRALIA - DECEMBER 24: Salmon fillets are seen as crowds gather for last minute shopping before Christmas at the Sydney Fish Market on December 24, 2015 in Sydney, Australia. The Sydney Fish Markets experience its busiest trade over the Christmas week including the 36 hour marathon from 5am on the 23rd December until 5pm Christmas Eve. (Photo by Cameron Spencer/Getty Images)
لحم السمك طري وهش (غيتي)
آخر تحديث: 26/2/202306:53 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لفيليه السمك، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:
-5 قطع فيليه سمك (نصف كيلوغرام).
– ثلث كوب عصير ليمون.
– ملعقتا شاي ثوم مهروس.
– ملعقتا طعام كزبرة مفرومة.
– نصف ملعقة شاي فلفل أسود.
– نصف ملعقة شاي دراسين.
– نصف ملعقة شاي كمون.
– ملح حسب الرغبة.

أما الطريقة فهي كالتالي:
-يخلط عصير الليمون مع الكزبرة والثوم والملح والفلفل الأسود والدراسين والكمون.
-يسكب الخليط على السمك ويترك في الثلاجة لمدة ساعة.
-يشوى السمك على الفحم أو على الشواية الكهربائية حتى ينضج.
– يقدم الطبق ساخنا.

ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 81 سعرا حراريا.

‪صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك‬ صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك
‪صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك‬ صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي