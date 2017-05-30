طعام وصيام.. فيليه السمك

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لفيليه السمك، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:

-5 قطع فيليه سمك (نصف كيلوغرام).

– ثلث كوب عصير ليمون.

– ملعقتا شاي ثوم مهروس.

– ملعقتا طعام كزبرة مفرومة.

– نصف ملعقة شاي فلفل أسود.

– نصف ملعقة شاي دراسين.

– نصف ملعقة شاي كمون.

– ملح حسب الرغبة.

أما الطريقة فهي كالتالي:

-يخلط عصير الليمون مع الكزبرة والثوم والملح والفلفل الأسود والدراسين والكمون.

-يسكب الخليط على السمك ويترك في الثلاجة لمدة ساعة.

-يشوى السمك على الفحم أو على الشواية الكهربائية حتى ينضج.

– يقدم الطبق ساخنا.

ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 81 سعرا حراريا.