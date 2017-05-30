طب وصحة|قطر

طعام وصيام.. شوربة الهريس

Harees هريس
الهريس لذيذ ومغذي (مواقع التواصل الاجتماعي)
آخر تحديث: 26/2/202305:51 PM (مكة المكرمة)

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لشوربة الهريس، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:

-نصف كوب هريس.
– 5 أكواب ماء ساخن.
– ملعقة طعام كزبرة مفرومة.
– نصف كوب خضار مشكلة مسلوقة.
– ملعقة طعام زيت ذرة.
– نصف ملعقة شاي فلفل أبيض.
– ملعقتا طعام بصل مفروم.
– ملح حسب الرغبة، ولكن يجب ألا تتعدى ربع ملعقة شاي.

أما الطريقة فهي كالتالي:

– يخلط الهريس في الخلاط الكهربائي حتى يتكون مزيج متجانس.
– يحمر البصل والكزبرة في الزيت ثم تضاف إليه الخضار ثم خليط الهريس والماء الساخن، ويتبل بالفلفل الأبيض ثم يترك على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة، أو حتى يصبح القوام كثيفا.
– يقدم الطبق ساخنا.

ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 37 سعرا حراريا.

‪صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك‬ صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك
‪صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك‬ صورة من صفحة مؤسسة الرعاية الصحية الأولية على فيسبوك

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي