طعام وصيام.. شوربة الهريس

نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لشوربة الهريس، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.

وتشمل المكونات:

-نصف كوب هريس.

– 5 أكواب ماء ساخن.

– ملعقة طعام كزبرة مفرومة.

– نصف كوب خضار مشكلة مسلوقة.

– ملعقة طعام زيت ذرة.

– نصف ملعقة شاي فلفل أبيض.

– ملعقتا طعام بصل مفروم.

– ملح حسب الرغبة، ولكن يجب ألا تتعدى ربع ملعقة شاي.

أما الطريقة فهي كالتالي:

– يخلط الهريس في الخلاط الكهربائي حتى يتكون مزيج متجانس.

– يحمر البصل والكزبرة في الزيت ثم تضاف إليه الخضار ثم خليط الهريس والماء الساخن، ويتبل بالفلفل الأبيض ثم يترك على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة، أو حتى يصبح القوام كثيفا.

– يقدم الطبق ساخنا.

ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 37 سعرا حراريا.