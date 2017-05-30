طعام وصيام.. شوربة الهريس
آخر تحديث: 26/2/202305:51 PM (مكة المكرمة)
نشرت مؤسسة الرعاية الصحية في قطر على صفحتها بفيسبوك وصفة صحية لشوربة الهريس، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. تعرف عليها هنا.
وتشمل المكونات:
-نصف كوب هريس.
– 5 أكواب ماء ساخن.
– ملعقة طعام كزبرة مفرومة.
– نصف كوب خضار مشكلة مسلوقة.
– ملعقة طعام زيت ذرة.
– نصف ملعقة شاي فلفل أبيض.
– ملعقتا طعام بصل مفروم.
– ملح حسب الرغبة، ولكن يجب ألا تتعدى ربع ملعقة شاي.
أما الطريقة فهي كالتالي:
– يخلط الهريس في الخلاط الكهربائي حتى يتكون مزيج متجانس.
– يحمر البصل والكزبرة في الزيت ثم تضاف إليه الخضار ثم خليط الهريس والماء الساخن، ويتبل بالفلفل الأبيض ثم يترك على نار هادئة لمدة عشرين دقيقة، أو حتى يصبح القوام كثيفا.
– يقدم الطبق ساخنا.
ويحتوي كل مئة غرام من الطبق على 37 سعرا حراريا.
المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي