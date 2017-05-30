توصية مرضى فقر الدم بأخذ الحيطة أثناء الصيام

دعت مؤسسة حمد الطبية في قطر جميع المرضى المصابين بفقر الدم (أنيميا) إلى اتخاذ الاحتياطات الصحية اللازمة، والحذر من أن يؤدي الصيام إلى تفاقم أعراض فقر الدم وظهور أعراض الجفاف وانخفاض مستوى السكر بالدم، وهو ما يؤثر على مستوى قدرة أعضاء الجسم والدماغ على أداء وظائفها، بالإضافة إلى شعور المريض بالضعف والإرهاق.

وقالت المؤسسة -في بيان الاثنين أُرسل للجزيرة نت– إن فقر الدم يُعَرَّف بأنه حالة طبية يكون فيها عدد خلايا الدم الحمراء بالجسم أقل من المعدل الطبيعي، أو ينخفض معدل الهيموغلوبين في خلايا الدم الحمراء دون المستوى الطبيعي، وهو ما يمنع خلايا الجسم من الحصول على ما يكفيها من الأكسجين. ويوجد أكثر من 400 نوع من فقر الدم، إلا أن فقر الدم المرتبط بنقص الحديد يعدّ النوع الأكثر شيوعاً ويحدث بسبب نقص الحديد بالجسم.

من جانبها أوضحت متخصصة التغذية بقسم التغذية العلاجية في مستشفى الوكرة السيدة هنادي فلاح قفه أنه يمكن بشكل عام لمرضى فقر الدم أن يصوموا خلال شهر رمضان بشكل آمن بشرط اتخاذ الاحتياطات اللازمة واتباع النظام الغذائي المناسب.

وتضيف قفه أنه من الآمن للشخص المصاب بنقص في الحديد أن يصوم خلال شهر رمضان، إلا أنه من المهم أن يحصل المريض على قسط واف من الراحة، حيث تكمن المشكلة الحقيقية للأشخاص المصابين بفقر الدم في امتصاص الحديد بالجسم وليس في نقص الحديد في نظامهم الغذائي.

وتتضمن أعراض فقر الدم الضعف العام والإرهاق وشحوب البشرة وضيق النفس وسرعة خفقان القلب وزيادة التعرض للإصابة بالعدوى.

ويواجه الأطفال المصابون بفقر الدم صعوبة في التركيز، وقد يواجهون أيضا بعض صعوبات التعلُّم. ويمكن للطبيب تشخيص إصابة الشخص بفقر الدم أو معرفة ما إذا كان معرضاً لخطر الإصابة بفقر الدم من خلال إجراء تحليل للدم.

وأشارت قفه إلى وجود نوعين للأغذية الغنية بالحديد، وهي الأغذية ذات المصدر الحيواني والأغذية ذات المصدر النباتي.

حديد

ويُعتقد أن الحديد الموجود في الأغذية ذات المصدر الحيواني يتم امتصاصه عن طريق الجسم بصورة أفضل، ويوجد هذا النوع في المنتجات الحيوانية كاللحوم والدواجن والأسماك. أما الحديد النباتي المصدر فيوجد بشكل رئيسي في النباتات كالفاصولياء والفول والبقوليات الأخرى والخضروات الورقية الخضراء، كما يتم إضافة الحديد للعديد من أنواع الأغذية كالخبز والحبوب والدقيق.

ونصحت متخصصة التغذية الأشخاص المصابين بفقر الدم والذين يصومون خلال شهر رمضان بالحرص على تناول الأغذية الغنية بالحديد في وجبتي الإفطار والسحور. كما أكدت على أهمية حماية الجسم من الجفاف عن طريق تناول كميات كبيرة من المياه والسوائل أثناء فترة الإفطار بين المغرب والفجر.

ويساعد تناول الأطعمة الغنية بفيتامين "سي" كالليمون والطماطم مع الأطعمة الغنية بالحديد الجسم على امتصاص الحديد، حيث يُعد فيتامين سي محفزاً قوياً على امتصاص الحديد، ولذلك يُنصح بتناول الأغذية الغنية بفيتامين "سي" في الوجبة نفسها مع الأغذية الغنية بالحديد.

وينصح متخصصو التغذية بعدم تناول القهوة والشاي مع الوجبات، فقد يؤدي ذلك إلى تقليل كمية الحديد التي يمتصها الجسم. كما أن الأغذية الغنية بالكالسيوم كاللبن الرائب (الزبادي) والجبن والحليب تؤثر أيضاً على امتصاص الجسم للحديد حيث تجعل عملية امتصاص الجسم للحديد من الأغذية أو المكملات الغذائية أكثر صعوبة.