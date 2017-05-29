طعام وصيام.. مهلبية قمر الدين

يُعد "قمر الدين" من الأغذية المشهورة في شهر رمضان، ونقدم هنا وصفة حلوى "الماوردية" التي تصنع منه، والتي تعرف أيضا باسم "مهلبية قمر الدين" و"قمر الدين بالنشا".

وقالت اختصاصية التغذية العلاجية والبدانة عائشة الصقر إن المشمش وقمر الدين غني بالأملاح والمعادن، وأضافت أن المشمش يُعد خيارا جيدا لمرضى ارتفاع ضغط الدم لاحتوائه على البوتاسيوم لأنه يساعد في تحسين ضغط الدم وصحة القلب.

بالمقابل فإن الأشخاص الذين لديهم مشاكل بالكلى ينصحون بتقليل تناول المشمش أو عدم تناوله.

المكونات:

شريحة قمر الدين كاملة (أربعمئة إلى خمسمئة غرام).

لتر ماء.

ماء زهر للنكهة.

مئة غرام نشا.

كأس واحد سكر.

للتزيين: فستق حلبي، كريمة، زبيب، مشمش مجفف مقطع.

الطريقة:

يوضع قمر الدين والسكر مع الماء على النار حتى يذوب، ثم يذاب النشا في ماء منفصل ويضاف للخليط مع التحريك المستمر، ثم تسكب المهلبية في أكواب وتترك حتى تصبح جامدة في الثلاجة لمدة أربع ساعات، ثم يزين بالكريمة والمشمش المجفف والفستق والزبيب.